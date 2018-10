Le bio peut nourrir l’humanité

Hans Herren, ça vous dit quoi? Cet entomologiste de Vouvry (VS), célèbre dans le vaste monde, est paradoxalement méconnu en Suisse romande. En 1995, le président Clinton lui remet le Prix mondial de l’alimentation, pour avoir sauvé 20 millions d’Africains d’une famine mortelle. Leur aliment de base, le manioc, était dévasté par une cochenille arrivée par un bateau sud-américain. Herren l’a jugulée en lâchant une guêpe parasitaire trouvée au Paraguay. 100% bio.

L’argent du prix servira à fonder Biovision à Zurich en 1998. Avec l’Institut international de recherche sur les insectes (Icipe) que Herren dirigeait à Nairobi, cette petite ONG a démontré en vingt ans l’efficacité de dizaines de solutions biologiques contre les pires fléaux tropicaux: mouche tsé-tsé, pyrale du maïs, chenille légionnaire, mouche de la mangue, paludisme, sécheresse…

La validation scientifique de ces expériences permet d’affirmer aujourd’hui que l’agroécologie est non seulement rentable, mais indispensable pour nourrir neuf milliards d’habitants sans dégrader les sols ni réchauffer le climat. Herren et Biovision, eux, ont récolté bien d’autres distinctions, notamment le Prix Nobel alternatif en 2013. Ces victoires ont plusieurs secrets. Une formation accessible aux paysannes et paysans. Sauver la nature tout en améliorant les revenus: reboisement, miel, plantes médicinales, compost peuvent aussi rapporter. Surtout, aider les pauvres à s’aider eux-mêmes. Ainsi, des mères célibataires d’Addis-Abeba ont transformé deux hectares pollués de leur bidonville en potager bio qui nourrit leurs enfants et approvisionne une cantine.

La stratégie Biovision ne s’arrête pas là. Les microréussites doivent faire tache d’huile. Ses journaux et émissions radio, avec le site Infonet-Biovision, donnent des réponses pratiques à des millions d’agriculteurs. Les autorités des pays aidés (Kenya, Éthiopie, Ouganda, Tanzanie) sont associées, notamment par la formation agroécologique des conseillers ruraux. Des entreprises locales transforment et écoulent les produits bios. Au niveau mondial, Biovision a créé des coalitions pour inscrire l’agriculture durable dans l’Objectif 2 de l’Agenda 2030 de l’ONU, «Faim Zéro». Aujourd’hui, l’ONG suisse construit avec le gouvernement sénégalais un programme de transition durable en incluant tous les acteurs: paysans, fonctionnaires, universités, entreprises, consommateurs.

Les «biovisionnaires» sont actifs en Suisse aussi. Leur «supermarché» CLEVER propose aux écoles alémaniques un jeu pédagogique d’achats écolos et équitables. Et cette année, sous l’égide de Bertrand Piccard et Jacques Dubochet, ils ont lancé avec l’Uni de Berne le Réseau suisse de solutions durables (SDSN): un échange de bonnes pratiques entre science, administration, économie et société pour accélérer la transition écologique de notre pays. (TDG)