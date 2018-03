Le bilinguisme pour doper l’apprentissage

«Exigeant» mais au «top du top!»

Trois apprentis en filière duale bilingue commerce témoignent de leurs choix et de leur expérience. Après une maturité gymnasiale, Mélissa, 26 ans, ne sait pas quoi faire – «J’avais fait le Collège par dépit…» – et prend conscience qu’elle ne veut pas faire de hautes études «dans de grands amphithéâtres sans échange avec le prof, et sans garantie d’avoir un diplôme qui me permette vraiment de travailler». Alors elle enchaîne les petits boulots, pratique la massothérapie. «À 23 ans, je me suis dit que c’était le dernier moment pour reprendre une formation et je me suis lancée dans un apprentissage. J’ai choisi la filière bilingue, tant qu’à faire, autant faire le top du top! C’était aussi plus motivant et une réelle valeur ajoutée car j’aimerais, un jour, travailler dans une multinationale américaine.» Mélissa aurait pu obtenir des dispenses de cours, «mais tout ça n’était plus très frais dans ma tête… J’ai préféré prendre le risque de m’ennuyer un peu et avoir des bonnes notes.» Elle pratique l’anglais dans son entreprise, à l’écrit comme à l’oral.



Théo, 18 ans, fait partie des rares adolescents qui commencent un apprentissage directement à la sortie du Cycle. «J’ai débuté en filière duale traditionnelle. Après la première année, comme j’avais des bonnes notes, on m’a proposé d’intégrer le cursus bilingue et d’avoir un papier encore plus valorisant.» Il ne regrette pas son choix, même s’il faut travailler bien plus. «Je devais traduire les cours au début… et tout va très vite. Il faut prendre le pli! Mais au final, les cours sont plus stimulants.»



Quant à Nikita, 26 ans, après un bac, il a obtenu un bachelor en sciences politiques. «Mais je n’avais pas tellement d’opportunités professionnelles. J’ai compris qu’un diplôme universitaire ne suffit parfois pas pour trouver un travail. Alors je suis revenu sur mes pas et je me suis lancé dans un apprentissage, à 23 ans. Ça me permet d’obtenir une formation professionnalisante tout en ayant un revenu.» Il a choisi le cursus bilingue «parce qu’aujourd’hui, sans l’anglais, on ne fait rien, surtout dans le domaine commercial». La formation lui plaît, même s’il reconnaît qu’elle demande une certaine maturité et qu’elle est «exigeante». Comme Mélissa, il aurait pu obtenir des équivalences. «J’ai refusé. Mon employeur me paie aussi pour que je suive les cours. On apprend de toute manière toujours quelque chose.» A.T.