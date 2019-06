Le bal viennois, «c’est une soirée un peu comme dans les films»

Ce n’est, ô hélas, pas le nom des prétendants que la journaliste a listés dans son petit carnet de bal ce soir-là. Seulement des instants volés sur fond de damier. Si on mesure le succès d’un bal viennois au potentiel entêtant du «Beau Danube bleu», alors la fête qui s’est tenue jeudi soir à Genève pour la première fois depuis 1937 est une pleine réussite. Un défilé de quelque 200 âmes à l’Hôtel de la Paix, robe longue et gants de soie pour les femmes, smoking pour les hommes. «Ça fait plaisir d’avoir un événement où l’on s’habille bien, c’est rare», commente Evy, une binationale heureuse de «retrouver un peu de mon pays». La communauté autrichienne de Suisse est présente en nombre. Certains viennent de Lausanne, et d'autres ont fait le déplacement depuis Vienne pour l'occasion.

Au premier étage, deux dames très élégantes accoudées au balcon attendent le début de la cérémonie d’ouverture. «Je me suis dit qu’il fallait voir ça, c’est un événement exceptionnel», explique Séverine. Bernadette, quant à elle, s’est offert ce plaisir pour son anniversaire. Venues sans cavalier, elles sont confiantes: «On va en trouver.» Armando, lui, est là pour admirer la performance de son fils, qui fait partie des «débutants», ces jeunes qui ouvrent le bal avec une chorégraphie. Son papa ne sait «pas vraiment danser, mais j’aime beaucoup la musique. C’est une soirée un peu comme dans les films.» D’autres, au contraire, se montrent un peu déçus après s’être laissé emporter par un imaginaire trop cinématographique. Un peu plus loin, Patrick a été entraîné par une amie, et se confie sur sa maigre expérience en valse viennoise: «on a pris un cours d'une heure hier...»

La soirée se déroule à guichets fermés: tous les billets, à 200 francs, ont trouvé preneur. Avec quelques difficultés cependant, laisse entendre Béatrice Bravo, professeure de danse de salon. «Je ne sais pas si Genève est le bon endroit pour faire ça, les gens ici ont l’habitude des soirées dansantes à 10 francs, ils ont trouvé les billets trop chers», témoigne-t-elle avec une pointe de déception. En tout cas, l’immense majorité des participants semble ravie.

Un long moment de discours officiels inaudibles fait fuir trois grâces scotchées à leur téléphone portable. Le Conseil d'Etat, qui était attendu in corpore, n'est finalement pas venu, certains de ses membres retenus par une séance du Grand Conseil. L'Ambassadeur d'Autriche, le maire de Vienne et un représentant des Nations Unies se chargent des formalités. Enfin, les débutantes tournoient, superbes avec leurs tiares prêtées par la ville de Vienne.

Le bal est alors ouvert à tous. Il ne se déroule pas en une succession de valses interrompues, le jazz-band alterne avec d’autres danses de salon et surprend les invités avec du tango et du cha-cha-cha. L’élan des danseurs est quelque peu interrompu par des démonstrations de professionnels. On retrouve Séverine et Bernadette sur le banc de touche au bord de la piste. Toujours pas de cavalier.

Au buffet, George s’étonne: «Ils servent des hot-dogs?!» Aussi raffinée que soit la soirée, rien de plus authentique que les saucisses de Vienne à la moutarde et au raifort. Ou du goulash sous forme de soupe à base de bœuf, de pommes de terre et de paprika. D’autant que la valse est une danse d’origine paysanne. Mike, un vrai Viennois, confirme que tout est conforme à la tradition. À part peut-être le pain, selon lui «trop mou et trop sucré» par rapport à l’original Kaisersemel ou petit pain empereur. Et les Damenspende, ces petits souvenirs remis aux dames au début du bal alors qu’il faut les leur offrir à leur départ. Quelques danseurs se plaignent que le plancher en bois ait été recouvert d'un faux plancher collant, qui use les genoux et empêche de tournoyer à loisir. Au passage, ça y est, Bernadette a dansé.

Le firmament du bal c'est le quadrille de minuit, cette forme de contredanse en groupe qui fait rire aux éclats une jeune débutante dans la robe de mariée de sa maman, cette chorégraphie improvisée, seul moment de réelle communion entre tous les participants de la salle. Les instructions sont données en allemand, et le rythme toujours plus intense, semant une délicieuse confusion entre partenaires. La consigne devient universelle quand on entend «galope galope», les danseurs deviennent chevaux fous et le la salle de bal hippodrome. Une seule certitude, qui n'a jamais dansé le quadrille n'a pas vécu. Rendez-vous l'an prochain.

