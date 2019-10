Le bal de la Croix-Rouge collecte un million pour les aînés de Genève et d'Arménie

Le Bal de la Croix-Rouge suisse et de la Croix-Rouge genevoise samedi au Campus HEAD à Genève a permis de récolter un montant record d'un million de francs ( 795 000 en 2018). Cette somme a pu être levée grâce aux ventes aux enchères en direct et silencieuse ainsi qu'à la grande tombola composée de lots généreusement offerts par des sponsors locaux. Ces fonds récoltés sont destinés à des projets d'accompagnement des personnes âgées vulnérables en Arménie et à Genève.

La Croix-Rouge suisse s'engage dans des projets en Arménie où elle collabore avec la Croix-Rouge arménienne. La somme récoltée permettra de venir en aide aux personnes âgées isolées vivant dans les régions rurales. «La Croix-Rouge les aide à vivre dans la dignité, améliore leur accès à des soins médicaux de qualité, et leur assure une assistance sociale à domicile. En Arménie, comme dans plusieurs pays d'Asie centrale et d'Europe Orientale, l'émigration de la jeune génération accentue le problème d'isolement des personnes âgées qui se trouvent livrées à elles-mêmes», détaille un communiqué de la Croix-Rouge.

500 invités et les chorales de Veyrier et des Eaux-Vives

Les recettes récoltées à l'occasion du Bal de la Croix-Rouge financeront également trois programmes locaux de la Croix-Rouge genevoise. Ces derniers visent à favoriser la solidarité intergénérationnelle et l'intégration sociale des personnes de plus de 70 ans qui vivent seules et n'ont personne pour les soutenir ou les réconforter. Ils contribuent à ce que les personnes âgées puissent vivre à leur domicile le plus longtemps possible dans de bonnes conditions.

La 17e édition de ce gala de bienfaisance a réuni plus de 500 invités dont de nombreuses personnalités. La soirée a notamment été marquée par un défilé, la première présentation en Suisse de la collection conjuguant les savoir-faire du designer Stéphane Rolland et du joailler genevois d'origine arménienne Albert Boghossian.

Mélanie Freymond et David Cuñado ont co-animé la soirée. Les chorales de Veyrier et des Eaux-Vives, réunissant pour l'occasion enfants et seniors sous la direction de Franz Josefovski, ont ému l'assistance avec notamment une chanson de Charles Aznavour.

Les invités ont apprécié un dîner gastronomique élaboré par la cheffe Julia Sedefdjian aux saveurs inspirées de ses origines arménienne et niçoises. La plus jeune cheffe étoilée de France qui tient le restaurant «Le Baieta» à Paris a proposé ce menu d'exception en collaboration avec la brigade chevronnée du Mandarin Oriental, à Genève. Enfin, le DJ star et artiste incontournable de la scène électro internationale Bob Sinclar a enflammé le Bal.

Geoffroy Ader et Stéphane Aubert, commissaires-priseurs chez Artcurial, leader français des enchères, ont dirigé la vente aux enchères. Parmi les nouveautés cette année, relevons la possibilité, pour le public, de miser sur les lots des enchères silencieuses en amont de la soirée sur le site dédié au Bal, qui a permis d'augmenter la visibilité des donateurs et les prix de vente des lots.