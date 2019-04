Le Var invité d’honneur des Automnales

Ce jeudi, les autorités varoises et la direction de Palexpo ont signé un accord de partenariat. Le département du Var sera le premier département français invité d’honneur des Automnales, qui se tiendront 8 au 17 novembre 2019 à Palexpo. Pour promouvoir sa région, le département mettra les moyens: son stand, d’une surface d’environ 1200 m2 , comprendra notamment une forêt de bouteilles de vin, un champ de fleurs, des oliviers et un aquarium éphémère. Ce dernier, d’une longueur de 8 mètres et d’un poids de 20 tonnes, exposera les poissons de la Méditerranée.

Clientèle suisse précieuse

Le Var est la première destination de France, après Paris. Il attire 10 millions de visiteurs annuels, dont 1,2 million de Suisses. Cette clientèle est par conséquent précieuse pour la région, où beaucoup de ressortissants helvètes possèdent une résidence secondaire. La collaboration touristique est renforcée depuis l’été dernier et l’ouverture par Swiss de la première liaison directe Cointrin-Toulon. Pendant les beaux jours, la compagnie envoie chaque samedi un avion, dont le vol dure quarante-cinq minutes. Avec son stand, le Var souhaite donc poursuivre et renforcer cette collaboration, et pas seulement pour les Automnales. « C’est le début d’une jolie histoire», s’enthousiasme Marc Giraud, président du Département, qui souhaite pérenniser une liaison à la fois touristique et économique entre Genève et le Var.

Pour Palexpo, c’est l’occasion de mettre en avant une destination familière. «Presque tout le monde est déjà allé dans le Var. Or nous avons à cœur de mettre en avant des entités à ancrage local, qui parlent aux gens de la région de Genève», explique Claude Membrez, directeur général de Palexpo.

(TDG)