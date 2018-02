Le Théâtre de Carouge brade ses sièges rouges de velours

Combien de fesses se sont posées sur ces fauteuils de velours depuis 1972? Alignés dans leur revêtement rouge vif, ils forment l’hémicycle de la grande salle du Théâtre de Carouge. Samedi, les comédiens sont montés une dernière fois sur scène, laissant place aux déménageurs. «Tout va dans des containers et sera réutilisé dans notre théâtre provisoire qui ouvrira cet automne dans la commune», fait savoir David Junod, administrateur du Théâtre de Carouge. Dans plus de deux ans, la salle du 39, rue Ancienne ne ressemblera en rien à celle qui vit ses dernières heures. En lieu et place d’un théâtre creusé en souterrain s’élèvera un complexe de plain-pied, dont la reconstruction a été solidement acceptée par les Carougeois en septembre (plus de 65%).

Aux premières heures de ce chantier, une solution devait être trouvée pour les 447 sièges. Les voici en vente, pièce par pièce. «Les voir partir est une forme de déchirement, concède David Junod, mais c’était ça ou la démolition. Nous leur donnons une chance de vivre une deuxième vie, c’est quand même mieux pour le karma.»

Sur place, quelques pièces sont déjà désolidarisées. Des rubans indiquent les places réservées par des acquéreurs prêts à débourser 100 francs par unité. Pour le théâtre, c’était l’occasion de proposer à ses fidèles une forme de souscription s’ajoutant à l’achat de briques de soutien. L’argent encaissé ira à l’association «Pour que vivent le Théâtre de Carouge et la salle des fêtes» (accolée au théâtre, cette dernière est intégrée au projet de reconstruction).

Mardi en fin de matinée, une trentaine de ces fauteuils avait déjà trouvé de nouveaux propriétaires. Parmi eux, pas de profil type, mais «des particuliers qui soutiennent le théâtre, des collectionneurs, des responsables de salles de spectacle», énumère l’administrateur des lieux.

Philippe Begert, lui, possède le café du Tessin, au rondeau de Carouge. Mardi, il a fait appel à quelques «bras» pour transporter les quatre sièges qu’il a réservés. Ils seront alignés contre un mur dans sa salle en sous-sol. Pour le restaurateur, ces fauteuils revêtent un charme particulier, peut-être un peu désuet. «Ma femme et moi sommes des habitués, nos clients viennent souvent avant ou après les représentations, alors nous voulions adresser un clin d’œil au Théâtre de Carouge et afficher notre soutien à notre voisin, symbole de la vie carougeoise».

Ceux qui souhaitent acheter une relique molletonnée du Théâtre de Carouge doivent se rendre sur place. Ils ont peu de temps: la vente se terminera jeudi, à 17 heures. (TDG)