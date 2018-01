Le Terminal élargi avec succès. Moins d’attente à Cointrin

«Le week-end devrait être moins dense que le précédent, entre Noël et Nouvel-An, mais ça reste une période «charter» chargée…» prévenait vendredi Taline Abdel Nour. La collaboratrice du Service communication de Genève Aéroport se montrait toutefois plutôt sereine: «Nous avons repoussé les murs. Cette aération devrait améliorer le confort des 127 562 passagers attendus tout au long du week-end!»

Repousser les murs? Le terminal a effectivement été élargi de quelque 1600 m2 et adapté pour accélérer les contrôles de sécurité et diminuer les temps d’attente. Réalisé à cœur ouvert, sans avoir à fermer le bâtiment au public, ce nouvel aménagement – d’un montant d’environ 25 millions – est opérationnel depuis la mi-décembre. Et il porte visiblement ses fruits. La Tribune de Genève en a fait le constat, ce week-end à Cointrin.

«La grotte était bondée»

«Quelques congestions, mais pas de débordement à signaler», confirme un étudiant, engagé comme agent de terminal pour informer et guider les passagers durant la période des charters. «La grotte était bondée samedi matin, mais l’affluence s’est progressivement réduite», indique le jeune homme, reconnaissable avec sa tenue rouge. Une situation qui s’est répétée dimanche.

La grotte? Une curieuse terminologie utilisée à Cointrin! Il s’agit du trajet en serpentin, adaptable selon le flux des passagers grâce à des potelets facilement déplaçables, qui doit vous mener le plus vite possible vers le passage de la sécurité. La soussignée a elle-même testé ladite grotte durant les Fêtes. Verdict: l’angoisse première de se retrouver coincé dans une longue file d’attente est vite atténuée… Car cette file avance. «Un effet de mouvement psychologiquement bénéfique sur les clients, commente Taline Abdel Nour. On évite des bouffées d’angoisse qui existent dans tout aéroport. La peur de l’avion, celle de le rater, la peur d’avoir oublié quelque chose… Dans ces cas-là, la fluidité rassure.»

Pour limiter le stress pendant cette période dense de l’année, les voyageurs sont encouragés à se rendre à l’aéroport deux à trois heures avant leur décollage. «J’ai horreur de tout ce monde», lâche, manifestement préoccupée, Laura, la vingtaine, après avoir dû patienter une trentaine de minutes pour enregistrer ses bagages. Malgré les effets positifs des diverses innovations aéroportuaires, l’importante densité de trafic a parfois généré une forte attente aux guichets d’enregistrement des compagnies aériennes. Et curieusement, les appareils automatiques semblaient peu prisés. «Je n’aime pas me sentir happée par la technologie, le détestable sentiment que le passager doit se prendre totalement en main. Je préfère m’adresser à du personnel pour enregistrer mes valises», explique une quinquagénaire.

Pour nombre de personnes, les vacances démarrent vraiment une fois le passage de la sécurité franchi. Là aussi, l’aéroport de Cointrin a agi. «Nous avons ajouté trois portiques, sur les seize déjà existants, note la chargée de communication de Genève Aéroport. Cela permet de faire passer 240 personnes de plus à l’heure. Nous projetons d’expérimenter deux autres scanners encore plus performants, soit les T1 Boosted, qui autoriseront les passagers à ne plus sortir leurs liquides et autres ordinateurs.» En attendant, les portiques supplémentaires, utilisés ce week-end, ont limité les temps d’attente au contrôle de sécurité: «Environ quarante minutes samedi et moins de trente minutes dimanche», soutient Taline Abdel Nour.

Mesures exceptionnelles

Des mesures exceptionnelles sont aussi prévues depuis l’an dernier en cas de flux extrême. Des Protectas peuvent empêcher les accompagnants d’accéder aux escalators: seuls les passagers sont alors admis au niveau du passage de la sûreté. «Les adieux doivent se faire dans le hall central», note Taline Abdel Nour.

Un obstacle qui avait provoqué son lot d’émotions, dont des agacements manifestes, parfois même des larmes, mais aussi quelques langoureux baisers, il y a tout juste un an. L’affluence contrôlée de ce week-end n’a pas entraîné de telles déchirures humaines. Il faut dire aussi que Genève Aéroport a enregistré plus d’arrivées (55%) que de départs. (TDG)