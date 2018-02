«Le Service des tutelles n’avait pas les moyens de suivre les enfants»

L’article «À la rescousse des ex-enfants placés de force», paru dans la Tribune de Genève le 13 février, l’a convaincue de prendre le téléphone et d’appeler le journaliste. À la fin des années 50, Antoinette Hoffmann-Chausse était assistante sociale au Service genevois des tutelles. Les placements d’enfants, elle connaît bien, elle qui avait la responsabilité de 200 dossiers. «Dans ces conditions, comment pouvions-nous assurer le suivi des enfants placés?» se désole-t-elle encore aujourd’hui.

C’était il y a soixante ans, mais les souvenirs d’Antoinette Hoffmann-Chausse affluent, aussi précis que si les événements dataient d’hier. Le message qu’elle lance est tout aussi clair: nous n’avions tout simplement pas les moyens d’exercer correctement notre métier.

Son témoignage intervient alors que le dossier du Fonds fédéral d’indemnisation des victimes de placements abusifs rebondit tant au Grand Conseil qu’au Conseil municipal de la Ville de Genève.

Antoinette Hoffmann-Chausse, de combien d’enfants devait s’occuper ce service de l’État à cette époque?

Nous étions responsables de 2000 enfants, tous types de mandats confondus. En théorie, chaque assistante sociale s’occupait de 200 dossiers. C’était mon cas, mais une personne en avait 400 et une autre 600. Nous étions évidemment obligées d’aller au plus pressé. Vu le nombre de cas que nous avions à administrer, c’était ingérable.

Quelle était la situation de ces enfants?

Il y avait peu d’orphelins, mais passablement d’enfants de parents désunis. Pour moi, le pire des mandats, c’était le retrait de garde. Certaines décisions de retrait m’ont placée devant des choix cornéliens. Encore aujourd’hui, j’ai des doutes. Je me souviens parfaitement d’un cas pour lequel j’ai pu faire reprendre la décision par la justice de retirer la garde à la mère. Souvent, on n’avait pas la possibilité d’avoir toutes les informations nécessaires. Quand je pense à ces enfants, je me dis qu’il aurait fallu être plus proche d’eux afin de comprendre ce qu’ils vivaient réellement.

Diriez-vous que c’est le service qui dysfonctionnait?

Pas du tout. Nous avions une bonne équipe, très soudée. À sa tête il y avait quelqu’un de formidable, Pierre Zumbach, qui a mis toute l’énergie de sa jeunesse pour procéder à des réformes. Mais, une fois de plus, les moyens n’étaient pas à la hauteur de l’enjeu. Ce sont de nos enfants dont on parle, ce qu’on a de plus précieux. Une société doit tout faire pour leur donner les moyens d’avoir une enfance. Nous, nous cherchions à placer au maximum les jeunes dans des familles.

Comment se passaient les visites des enfants placés?

Certains étaient à Genève, mais nous en avions aussi dans toute la Suisse romande, ainsi qu’un bon nombre en Suisse alémanique. Pour leur rendre visite, à mon arrivée, il n’y avait pas de voiture. Vous imaginez le temps perdu en transports publics pour aller voir un enfant au-dessus de Nyon, puis un autre au-dessus de Rolle? De plus, je ne pouvais pas quitter le bureau plus d’un jour par semaine, sinon cela aurait été la pagaille. Un peu plus tard, nous avons enfin obtenu un véhicule. Cela paraît aujourd’hui dérisoire, mais cela a été un sacré progrès. Avec un effet très relatif. Cela ne faisait qu’une voiture pour 2000 enfants!

Quelles conséquences avaient le manque de moyens?

Il était tout simplement impossible de créer un lien de confiance avec les enfants en les voyant aussi peu. Dans ces conditions, pourquoi se seraient-ils confiés à nous? D’autre part, on n’avait pas le temps d’étudier sereinement les situations. Je ne veux pas excuser les services sociaux, mais il faudrait attribuer une part de responsabilité à ceux qui leur confiaient les enfants et à ceux, les politiques, qui donnaient des moyens insuffisants pour faire du bon travail.

Après avoir quitté le Service des tutelles, pourquoi avoir préféré vous orienter dans l’enseignement?

L’autorité, c’est si facile à pratiquer. Et dans les conditions de l’époque, il fallait une force considérable pour résister à cette facilité. C’est par conséquent un métier où l’on se gâte. De plus, c’était mal rémunéré par rapport aux responsabilités. Pour moi qui étais devenue cheffe de famille entre-temps, il était en tout cas impossible de faire vivre ma famille avec ce salaire.

Pensez-vous que les conditions sont meilleures aujourd’hui?

Je ne sais pas. Pour le dire, il faudrait une étude sur la situation actuelle, notamment sur le temps accordé pour accomplir le travail. C’est un préalable indispensable si l’on veut repenser l’ensemble. (TDG)