Le «Samedi du partage», c'est cette semaine!

Près de 90 supermarchés participeront dès ce vendredi à 15h et samedi toute la journée, à la traditionnelle récolte de produits alimentaires et d’hygiène en faveur des plus démunis vivant à Genève. Des centaines de bénévoles vont renseigner les clients des magasins sur les fondamentaux du «Samedi du partage». Leur récolte de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène de base permettra de donner un coup de pouce via les associations caritatives et les services sociaux genevois à plus de 11 600 personnes en difficulté résidant dans le canton.

Ces bénévoles remettront à ceux qui le veulent bien un cabas, au verso duquel figurent les pictogrammes des produits les plus recherchés. Ils sont aussi chargés de trier et de ranger les dons dans les grilles à disposition. Ces hommes et ces femmes de tous âges qui s’engagent sont issus de divers horizons. Ces équipes seront coachées par des jeunes d’Espace Entreprise. Une ligne téléphonique d'aide sera à disposition tout au long de la manifestation.

Appel à bénévoles

Dans un communiqué, l’association invite les Genevois «à offrir d’autres denrées que les pâtes comme des conserves, des légumineuses, des confitures, du thé, du café moulu, des céréales, de l’huile, du vinaigre, de la farine, du sucre et à penser aux produits d’hygiène de base, tels que le savon liquide, le shampoing, les rasoirs jetables et à ceux utiles aux tout-petits.»

Elle «remercie d’ores et déjà les enseignes - rejointes pour la première fois par Lidl - et leur personnel qui accueillent la manifestation et participent à la logistique de la récolte. Elle compte une nouvelle fois sur la générosité des Genevois.»

Afin de compléter les équipes du samedi 23 novembre, l’association lance un appel à celles et ceux qui sont prêts à donner quelques heures de leur temps. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne sur partage.benevoles.events.