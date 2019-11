Le «Samedi du partage» affiche un résultat sans précédent pour sa collecte d'hiver

Le «Samedi du partage» a obtenu un résultat sans précédent cette année avec 184 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène récoltés, un résultat en hausse de 23 tonnes, portant ainsi le total annuel, avec l’édition du printemps, à 338 tonnes.

«La société civile s’est mobilisée plus que jamais pour la grande récolte en faveur des personnes vivant en difficulté à Genève. Des collaborateurs de nombreuses entreprises étaient sur le terrain dès le vendredi, mais aussi des associations, des clubs et des écoles, rejoints le lendemain par des centaines de particuliers disposés à donner de leur temps pour informer la clientèle et recueillir la marchandise offerte», écrit l'association dans son bilan de collecte de vendredi et samedi.

Les bénévoles étaient déployés dans 60 supermarchés dès le vendredi après-midi pour permettre aux clients qui font leurs courses ce jour-là de faire un geste de solidarité; la récolte s’est poursuivie le lendemain dans près de 90 magasins. Au total, ce sont quelque 1000 personnes qui se sont mobilisées, heureuses de pouvoir faire un geste concret de solidarité. L’association tire un coup de chapeau aux équipes d’Espace Entreprise qui ont géré les inscriptions des bénévoles ainsi qu’une permanence téléphonique tout au long de la manifestation. Présents dans plusieurs magasins, une soixantaine de ces jeunes en formation ont également participé à la collecte.

Dans un communiqué, l’association exprime toute sa gratitude à toutes ces personnes qui ont contribué à la réussite de l'opération. Elle remercie également les directions des enseignes et leurs collaborateurs de l’excellent accueil qu’ils ont réservé aux bénévoles, ainsi que de leur contribution à la logistique très importante de la manifestation. Les prochaines semaines seront consacrées au tri de la marchandise qui sera ensuite redistribuée gratuitement à une cinquantaine d’associations bénéficiaires et de services sociaux genevois.