Le Safari des clubs dévoile de drôles de bêtes

Le monde de la nuit n’est pas mal de jour. Samedi, lors d’un «Safari des clubs», le public a pu visiter huit lieux emblématiques des bacchanales nocturnes du canton. Il y en avait pour (presque) tous les goûts. «Il s’agit de faire découvrir l’envers du décor», explique Raphael Pieroni, coprésident du Grand Conseil de la nuit. La visite s’inscrivait dans le cadre d’une journée européenne, car les problématiques sont les mêmes partout. Et Didier Collin, architecte de métier, venu en spectateur, résume: «Si les lieux nocturnes, c’est du bruit et des gens parfois hors contrôle, c’est aussi une activité sociale, dont les diurnes ont besoin. Bref, les gens du jour ont besoin des gens de la nuit.»

Bonnet vissé sur le cigare, Loïc présente les détails de l’installation en cours au Zoo, la grande salle au premier étage de l’Usine. Chaque semaine, un nouveau concept mêlant musique et vidéo est imaginé pour donner une autre apparence aux lieux. Des images sont projetées sur divers supports, prédécoupées par un logiciel pour s’adapter aux formes choisies. Les DJ (disk-jockey) travaillent avec les VJ (vidéo-jockey). Chaque semaine, quatre techniciens travaillent sur les lieux.

Avouons-le, pour le soussigné, ce safari s’est apparenté à une session de rattrapage sur ce qu’il avait manqué dans la scène festive genevoise depuis… quelque temps. Comme, par exemple, l’installation de Decibell, juste en face de l’ex-siège du Parti libéral, rue du Conseil-Général! Écouteurs aux oreilles, DJ Béné laisse les visiteurs toucher aux platines. Dans le public, Benjamin en tremble de joie, car il pratique lui-même le mixage sur CD et pas sur vinyle. Vous ignorez ce qu’est le mixage? En voici un libre résumé: sur un air rythmé et des paroles, qui, samedi, retranscrites phonétiquement, ressemblaient à «Yallé fresh, oua, oua, oua», le DJ fait bouger le bras de la platine alors qu’un disque tourne. Le diamant de l’aiguille rature le sillon du vinyle. Via la table de mixage, le son produit, le scratch, est mélangé au rythme et aux airs des musiques choisies par le DJ. Facile? Pas si simple, à entendre les essais du public.

Changement de décor au Box. La jolie petite salle sous le restaurant du Cheval-Blanc donne plutôt dans le spectacle intimiste. Profitant de l’arrivée à Carouge, Arnaud Bosch monte en scène. Organisateur des «Apéros de l’histoire», l’historien raconte la Genève du XVIe siècle avec verve. Les connaissances sont précises, les anecdotes amusantes. Et l’on découvre par exemple que Calvin tenta un temps de substituer aux tavernes des «abbayes», sorte de lieux publics mollassons, sans grands succès. Heureusement, il y eut et il y a toujours Carouge et son extension de la Queue d’Arve.

Le Chat noir trône au cœur des nuits du quartier. À peine arrivé, on subit un interrogatoire serré sur l’histoire de l’établissement et la programmation des lieux par un responsable. Puis, dûment abreuvé, le public passe dans les coulisses visiter la loge des artistes, une cave graffée de tous côtés par ses utilisateurs depuis trente-deux ans. C’est un peu comme Lascaux avec moins d’animaux. Direction La Gravière. Arnaud Bosch, qui y a travaillé à l’ouverture, s’extasie des progrès des sanitaires. Ce jour-là, des organisateurs décorent les salles de danse de tissus tendus. La soirée «psy-transe» sera chaude. La visite se poursuivra jusqu’en fin de journée. L’Audio aux Acacias, inaugurée à la fin de novembre, vaut le déplacement pour son décor spacieux et soigné. Ses rangées de bouteilles donnent soif. On finit par le Motel Campo et le club éphémère du festival Antigel.

Que retenir de la visite? Que le cliché d’une Genève sans lieux de fêtes a du plomb dans l’aile. (TDG)