Le Réveillon de la solidarité fait salle comble

Au fil des ans, son succès ne se dément pas. Cette année encore, le Réveillon de la solidarité organisé gratuitement par la Ville de Genève fait salle comble. Plus de 650 personnes sont venues dès 18h45 à la salle communale de Plainpalais pour célébrer la nouvelle année.

Il faut dire que le programme de la soirée est alléchant. À commencer par le menu: une salade composée et mouillette de mozzarella rôtie en entrée, suivi d’un morceau de bœuf confit douze heures aux herbes accompagné d’un palet de polenta et d’un jardinet de légumes, et pour terminer une assiette gourmande aux fruits rouges et chocolat au caramel beurre salé. Un assortiment de boissons non alcoolisées ainsi qu’un verre de vin et une coupe de champagne à minuit sont offerts aux convives. Les enfants, installés à l’étage, ont, quant à eux, droit à des lasagnes et un gâteau au chocolat. Il y a pire.

À 20h, les tables dressées dans la salle du Théâtre Pitoëff accueillent une population très mélangée. On y croise des personnes seules, des couples et des familles, des hommes et des femmes, des jeunes et des plus âgés. Beaucoup sont des habitués. «Je viens tous les ans, ils offrent du vin et c’est gratuit», résume sans chichi Giovanni, un Italien de 78 ans, qui a mis une cravate pour l’occasion. Sa voisine d’origine espagnole apprécie également ce rendez-vous annuel: «On voit du monde, c’est sympa. Et puis ma situation est un peu compliquée alors j’apprécie de pouvoir venir ici.»

Chaque année, la soirée draine également son lot de curieux. Pour Léna, Véronique, Elena et Jacqueline, c’est une première. «Nous cherchions un endroit avec du monde et où il fasse chaud», résument les quatre copines qui ont prévu de sortir au casino en deuxième partie de soirée. Avant de relever: «Nous sommes très bien accueillies, nous regrettons juste qu’il n’y ait pas plus de beaux jeunes hommes parmi les bénévoles», plaisantent-elles.

Outre le repas, un spectacle de danse et des numéros de magiciens ponctuent la soirée. Un DJ et un animateur sont également présents pour assurer le côté festif. «Allez lâchez-vous», lance ce dernier en dansant et en frappant dans les mains sur «Ça plane pour moi» de Plastic Bertrand. Le message a été entendu. Il est à peine 20h30 et deux grands-mères s’élancent sur la piste de danse.

Lors de son allocution, Esther Alder, conseillère administrative chargée du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, a tenu à le souligner: «Chaque personne a une valeur inestimable à mes yeux, quel que soit son parcours de vie. Chaque personne doit recevoir le meilleur afin de pouvoir rebondir pour envisager un avenir plus serein.»