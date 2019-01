Le Refuge de Darwyn continuera de fonctionner

Le Refuge de Darwyn veut couper court aux rumeurs. Sa présidente et fondatrice, Anouk Thibaud, tient à préciser que l’association, qui vient en aide aux chevaux maltraités, poursuivra ses activités malgré la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève de revoir à la baisse sa demande de subvention lors du vote du budget 2019 en décembre.

Pour rappel, alors que l’association demandait 150 000 francs, l’hémicycle lui en a accordé seulement 25 000. Depuis lors, le refuge est assailli d’appels et de visites d’habitants inquiets pour son avenir. Anouk Thibaud veut aujourd’hui les rassurer. «Nous n’avons jamais demandé de subvention jusqu’à cette année, cet argent n’était pas destiné à nourrir les chevaux», précise la jeune femme. Elle explique que, dans le montant demandé, 50 000 francs devaient servir à engager une nouvelle personne chargée de former les stagiaires et d’accueillir les résidents d’EMS et autres foyers. «Nous sommes débordés de demandes, nous n’arrivons pas à suivre, or cette sensibilisation est essentielle dans la protection animale», explique Anouk Thibaud.

Les 100 000 francs restant devaient constituer une aide aux personnes qui sollicitent le Refuge mais auxquelles celui-ci ne peut répondre. «Des gens nous appellent en détresse pour nous confier leur cheval parce qu’ils sont en fin de vie, parce qu’ils déménagent ou simplement parce qu’ils n’ont plus les moyens d’assumer une pension, détaille la fondatrice. Or, nous n’avons ni la place, ni l’argent pour héberger tous ces chevaux. Nous aurions aimé pouvoir soutenir ces personnes le temps qu’elles trouvent une solution.»

Faute de financement, le Refuge ne pourra pas offrir ces nouvelles prestations aux Genevois. Il continuera cependant d’assumer sa mission première dans les limites de ses possibilités: protéger les équidés de la région. Si les élus de la Ville de Genève ont réduit la subvention demandée sous prétexte que l’association n’était pas basée à Genève, Anouk Thibaud refuse cependant de rendre la pareille en favorisant uniquement les habitants des communes alentour.

