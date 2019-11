Le Pré-du-Stand va réduire notre marge sur les terres agricoles

S’il se réalise, le projet du Pré-du-Stand, sur lequel les Genevois votent ce dimanche, aura un impact non négligeable sur la future politique cantonale d’aménagement du territoire. Car ces terrains de football et ces bureaux réduiraient encore la marge de manœuvre du Conseil d’État – déjà étroite – pour déclasser des terres agricoles afin, par exemple, de construire des logements.

En effet, sur les 13 hectares concernés par le projet, 12 sont inscrits à l’inventaire cantonal des surfaces d’assolement (SDA). Il s’agit des meilleures terres labourables destinées à garantir l’approvisionnement alimentaire de la Suisse à long terme. Berne exige de chaque canton qu’il en préserve un contingent minimal. Pour Genève, celui-ci est de 8400 hectares, et il ne nous en reste que 85 de plus, auxquels il faudrait soustraire les 12 hectares du Pré-du-Stand. Autrement dit, il n’y aurait plus que 73 hectares de SDA disponibles pour de futurs projets.

Les limites de l’exercice

C’est loin de répondre aux besoins de logements et de développement urbain du canton. Rien que ces trois dernières années, nous avons déjà «consommé» 60 hectares de SDA. Il y a cinq ans, le Canton s’était fait taper sur les doigts par la Confédération pour son grignotage trop rapide des terres agricoles.

Le Conseil d’État avait alors trouvé la parade en intégrant des vergers et quelques vignes à l’inventaire des SDA, mais l’exercice a ses limites. La plupart des vignobles sont trop en pente et leur sol contient trop de cuivre, utilisé dans la lutte contre le mildiou, pour pouvoir éventuellement y pratiquer d'autres cultures. Impossible donc de les mettre en SDA. Quant aux centaines d'hectares cultivées par des agriculteurs genevois en zone franche, en France voisine, Berne les a exclues parce qu'elles se trouvent hors de nos frontières.

De plus, le déclassement de SDA est soumis à certaines contraintes. Selon l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, il faut prouver que l'objectif visé par un projet ne peut pas être atteint sans empiéter sur les SDA et que l’indice d’utilisation du sol est optimal. Si le déclassement du Pré-du-Stand est accepté en votation par les Genevois, l'Administration fédérale devra confirmer que ces critères sont bien remplis, avant qu'un plan localisé de quartier (PLQ) puisse être validé.

Or, bien que le plan directeur cantonal 2030 (PDCn), qui inclut le Pré-du-Stand, ait été globalement approuvé par le Conseil fédéral, Berne a toutefois estimé que l'État de Genève n'y avait pas démontré que le projet ne pouvait se faire que sur des SDA. Le Canton a donc développé ses arguments et soumis cet été son plan directeur révisé, entre autres sur ce point, à la Confédération. «Le résultat de l’examen est attendu dans les premiers mois de l’année 2020», confie Laurent Maerten, responsable de la planification de Suisse occidentale à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Quant à l’indice d’utilisation du sol, il faudra attendre de connaître les détails du PLQ pour le calculer. «Pour l’extension urbaine prévue au Pré-du-Stand, l’utilisation optimale du sol devra être démontrée tant pour les immeubles de bureaux que pour les terrains de sport», précise le fonctionnaire fédéral.

De précieuses surfaces

Les opposants au projet estiment qu’on ne peut pas sacrifier de précieuses SDA pour des bureaux et des terrains de sport, et qu’on doit les garder pour faire du logement. Lors de l’examen du projet au Grand Conseil, Antonio Hodgers, le conseiller d’État en charge de l’aménagement et de l’agriculture, avait admis que les SDA doivent être utilisées avec parcimonie. Mais il avait défendu le déclassement en arguant que, par ricochet (déménagement du Servette FC de Balexert au Pré-du-Stand, puis déménagement du Cycle du Renard d’Aïre à Balexert), on libérerait des surfaces pour des logements à Aïre.