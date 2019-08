Le Plaza est sauvé: «C'est la cathédrale du cinéma»

L’annonce, par la «Tribune de Genève», mercredi matin, du sauvetage du Plaza s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, révélant un enthousiasme peu commun. De très nombreuses personnes ont exprimé leur «joie» et leur «gratitude».

Ces réactions illustrent l’attachement affectif qu’ont les Genevois pour le Plaza, qu’on dit parfois fâchés avec l’architecture moderne. Pour les architectes, c’est tout simplement une catastrophe qu’on vient d’éviter.

«Le Plaza est une salle unique, c’est la cathédrale du cinéma, souligne Patrick Devanthéry. Marc-Joseph Saugey était toujours en phase avec les dernières découvertes techniques du cinéma et concevait ses salles en conséquence.»

«La classe mondiale»

Saugey en a réalisé plusieurs à Genève, dont le Manhattan, place du Cirque. «Mais le Plaza était un cran au-dessus, c’est la classe mondiale», poursuit son confrère Tarramo Broennimann.

Qu’est-ce qui le rend si intéressant? Son entrée d’abord, et la relation qu’elle offre entre l’espace public et l’intérieur. L’espace couvert, en légère pente, mène au guichet puis au foyer et à la salle de projection presque sans transition. «Depuis le trottoir, les passants pouvaient voir l’immense écran panoramique s’ouvrant jusqu’à 12 mètres de largeur. Que pouvait-on attendre de mieux de la société du spectacle?» rappelait récemment l’ancien professeur d’architecture Bruno Reichlin dans une lettre adressée au Conseil d’État.

«Expérience spatiale inhabituelle»

L’intérieur se distingue par des espaces très généreux pouvant accueillir à l’époque 1250 personnes. «C’est un dispositif spatial unique qui procure une expérience tout à fait inhabituelle», souligne Tarramo Broennimman.

La salle est supportée par six grands portiques en aluminium de 40 mètres de portée, éclairée par des bandes lumineuses. Un énorme balcon, pouvant accueillir un tiers des spectateurs, domine la salle d’un seul tenant grâce à un porte-à-faux exceptionnel.

«Avec ces prouesses techniques, Saugey et l’ingénieur Pierre Froidevaux ont réalisé le rêve des architectes des années vingt qui voulaient flotter dans l’espace», poursuit Patrick Devanthéry.

Patrimoine européen du XXe siècle

Pour Bruno Reichlin, la destruction du Plaza aurait été «la perte d’une œuvre d’art unique et irremplaçable pour tout le patrimoine architectural européen du XXe siècle.» Rien de moins.

La salle s’inscrit dans un bâtiment qui, lui, fut classé il y a une dizaine d’années. «Saugey a découvert à New York ces grands complexes mêlant bureaux, commerces et cinémas, raconte Patrick Devanthéry. Il a proposé cela à Genève, ce qui était tout à fait inédit. Les façades non porteuses, dotées de fenêtres à guillotine, étaient du jamais-vu ici.»

La volumétrie du complexe est, elle aussi, remarquable. Elle se démarque notamment par ce passage couvert dans l’angle du bâtiment qui donne accès au cinéma et crée un espace intermédiaire, entre le public et le privé. «Ainsi, le passant ne sait plus s’il est dedans ou dehors, commente l’architecte. Saugey a eu l’intelligence de percevoir les premières formes de la société de consommation.»

Don Quichotte

Le comédien José Lillo a fondé il y a quatre ans «Touchez pas au Plaza», un groupe informel pour défendre la salle. «J’avais proposé, comme une boutade, de l’acheter. Cela avait suscité énormément de réactions positives. Mais c’était un combat de Don Quichotte, et nous pensions que la cause était perdue. D’autant que le Conseil d’État n’a pas brillé par sa combativité. Aujourd’hui, je suis simplement fou de joie.»

Pour l'architecte Philippe Meier, qui a aussi milité pour la salle, le Plaza est «un chef d'oeuvre. C'est la seule structure en aluminium de ce type en Suisse, c'est un truc incroyable.» Son sauvetage est, pour lui, «un immense soulagement».