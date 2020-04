Le Plaza classé, Genève met à l’abri huit fleurons de son patrimoine

Qu’est-ce qui rend une ville attachante? Ses bâtiments de prestige, mais aussi tout un patrimoine qualifié de mineur, qui n’en recèle pas moins «une valeur sociale, émotionnelle ou affective» puissante, selon les termes de l’Office cantonal du patrimoine et des sites. Si la cathédrale Saint-Pierre ou l’immeuble Clarté de Le Corbusier mettent tout le monde d’accord sur leur valeur, il a fallu attendre l’an dernier pour que soient préservés par l’Etat la Maison Vaudagne et les écoles primaires de Meyrin, la permanence médicale de Cornavin, les domaines de la Genévrière à Onex et des Douves à Vandoeuvres, le chalet de la Tour de Bessinge et la villa les Ailes à Cologny.

Ces huit témoins de la richesse et de la diversité du bâti genevois ont été inscrits à l’inventaire en 2019. Un seul bâtiment a été classé - la mesure de protection la plus haute (lire ci-dessous). La caste des très précieux compte aujourd’hui 279 objets. Le petit dernier, c’est le Plaza. A l'issue de dix-huit ans de procédures, grâce à des mobilisations diverses, passionnées et têtues, il conservera sa place de cinéma.

«Le jury est constitué»

«Le programme pour sa restauration est en voie d’achèvement, le jury est constitué. La mise au concours dépendra du retour à la normale de la situation sanitaire, et il faudra compter au moins deux ans de travaux. Il s’agit de faire vivre une institution dédiée au cinéma avec des locaux d’accueil du public», résume Babina Chaillot Calame, conservatrice cantonale des monuments à l’Office du patrimoine et des sites. «Dans un premier temps, il faut surtout veiller à la réfection de sa toiture.»

Parmi les huit fleurons inscrits à l’inventaire, plusieurs sont logés en campagne. Le ravissant chalet de la Tour de Bessinge et sa dépendance, à la route de la Capite, apparaît pour la première fois dans un registre d’assurance en 1831. Il accueille depuis plus d’un siècle l’église évangélique de Cologny et le fait qu’il soit régulièrement utilisé l’a maintenu en bonne santé.

«Un vrai crève-coeur!»

Le domaine de la Genévrière, chemin Charles-Borgeaud à Onex, n’a pas eu autant de chance. «La maison de maître, construite en 1835-36 par Marc-François Brolliet, est en piteux état, déplore Babina Chaillot Calame. Elle a été occupée. Puis le propriétaire, mal conseillé, a fait démonter portes et fenêtres pour empêcher les squatters de s’installer. C’est un vrai crève-coeur! Depuis janvier, j’ai mis un coup d’accélérateur. Une autorisation de restauration est entrée en force et la maison doit être sécurisée sous peu; cela devait être réalisé fin mars, mais le coronavirus a évidemment reporté le chantier.» Les associations de préservation du patrimoine suivent le dossier pied à pied. A noter qu’en 1902, le domaine de la Genévrière avait été acheté par Charles Borgeaud, le concepteur du Mur des Réformateurs.

Le domaine des Douves, route de Choulex, est bien entretenu. La maison de maître est le fait de Bernard-Adolphe Reverdin en 1858. L'orangerie a été transformée en logements. La villa Les Ailes, chemin du Pré-Langard, date de 1932. Elle doit la valeur exceptionnelle de son architecture et de l’aménagement de son jardin aux architectes Jean-Jacques Honegger et Louis Vincent. «Ce patrimoine privé du XXe siècle étant extrêmement fragile, nous en inscrivons des témoins chaque année à l'inventaire», souligne la conservatrice.

Trois écoles meyrinoises

Trois édifices sis sur la commune de Meyrin sont désormais protégés: l’école primaire, datant de 1948-49, est due à Maurice Braillard et Virginio Malnati; on la repère de loin grâce à son beffroi carré et stylisé. Un autre bâtiment scolaire, beaucoup plus récent (1970) et bâti sur les plans de Luc Hermès, est lui aussi digne d’intérêt: l’école de la Golette. «Les habitants de la commune y sont très attachés, relève Babina Chaillot Calame, car beaucoup y ont fait leurs classes.» Un bon exemple de ce que le Service qu’elle co-dirige considère comme «une valeur sociale, émotionnelle ou affective» que la commune de Meyrin défend très bien. La Maison Vaudagne, qui abrite désormais un centre de loisirs, était aussi, à sa construction en 1835, une école qui comptait cent garçons et quarante filles.

Toute une époque...

Achevée en 1974, la permanence médicale de Cornavin de Claude et Pascale Häusermann est l’exemple le plus récent d’inscription au patrimoine. Les spécialistes se donnent en effet 35 ans de recul avant de protéger un objet architectural. «C’est toute une époque! relève Babina Chaillot Calame, celle de la conquête spatiale, mais aussi de recherches très créatives de nouvelles formes en architecture, qui soit économiques, fonctionnelles, esthétiques et techniquement audacieuses.»

Une enveloppe de 2,1 millions de francs a également été allouée l’an dernier par l’Etat à des projets de restauration. La mue du passage des Lions, dans les Rues Basses, datant de 1911, est peut-être la réalisation la plus frappante pour les Genevois: «La verrière - la plus grande de Suisse romande - a été entièrement rénovée et rendue transparente. Par un travail de serrurerie d’art exceptionnel, les vitrines ont été reconstruites sur le modèle d’un exemple encore en place et le sol en terrazzo, qui avait disparu, a été reconstitué, énumère la conservatrice. Le mobilier (horloges, luminaires, enseignes) et les panneaux d’affichage, incongrus, ont été évacués. Le concours des propriétaires a été déterminant.»

Les mesures de préservation de A à Z

Le classement Le premier bâtiment à avoir été classé sont les ruines du château de Rouelbeau, à Meinier, en 1921. 279 constructions le sont aujourd’hui. C’est un club très fermé: le Grand Théâtre et le Musée d’art et d’histoire n’y ont été admis qu’en 2016. L’Etat dispose d’un droit de préemption sur ces objets, dont il fait peu usage. «En quinze ans, la Commission des monuments et sites (CMNS) n’a préconisé qu’une fois un achat, celui d’un appartement dans l’immeuble Clarté de Le Corbusier. Une recommandation que l’Etat n’avait alors pas suivie, ayant plus tard emprunté une autre voie pour acquérir un lot de copropriété de cet immeuble», relève Babina Chaillot Calame. Rares sont les bâtiments du XXe siècle classés: Le Lignon, la grande barre de Saugey à Miremont et Clarté, bien sûr.

L’inscription à l’inventaire Cette mesure, plus souple et plus dynamique, existe depuis 1976 et concerne surtout les objets architecturaux des XIXe et XXe siècles. Elle porte sur l'extérieur et l’intérieur du bâtiment. Jusqu’en 2000, il s’agissait d’une mesure de surveillance sans effet sur le maintien du bâtiment, mais depuis cette date, c’est une mesure de protection à part entière; tous les travaux sont soumis à préavis des instances du patrimoine, mais «les besoins des propriétaires sont davantage écoutés», selon la conservatrice.

Les zones de protection et les plans de sites Depuis 1961, ils protègent une vision d’ensemble: les gabarits, le caractère architectural, le genre, la destination et l'esthétique des bâtiments. Mais aussi la qualité du site, des aménagements piétonniers aux jardins publics, du mobilier urbain (la couleur du banc de la Treille par exemple) au revêtement des sols (le pavement de la rue Etienne-Dumont). La Vieille Ville et la zone sud des anciennes fortifications, qui s'étend tout le long de la ceinture fazyste, est la zone protégée la plus étendue. Le Vieux-Carouge, la Rade ou encore la Roseraie notamment sont protégés par des plans de sites. Des ensembles du XXe font désormais aussi l’objet de plans de site, comme Le Lignon.

La loi Blondel Depuis 1983, elle veille à la préservation des ensembles d'immeubles de logements construits entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, s'agissant d’au moins deux immeubles faisant partie de la même opération immobilière.

La zone 4B protégée concerne la campagne genevoise et protège le cœur des villages. Les bâtiments, mais aussi les jardins et les éventuelles parcelles où une densification est possible.

Les recensements Ils sont initiés depuis 1976 et visent à documenter le patrimoine de l'ensemble de notre territoire. Sans force de loi contraignante, cet instrument qui ressemble à un grand inventaire est une aide à la planification du territoire, dans l'objectif de placer le patrimoine en amont des projets de densification. Une large campagne a été relancée en 2015 sur une durée de 8 ans, portant sur tous les bâtiments construits avant 1985.

P.Z.