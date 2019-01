Le Parti du Travail montre les dents sur la santé

Le Parti du Travail (PdT) bouge toujours! Il se profile même sur l’un des dossiers qui préoccupent le plus les Suisses et les Genevois: les coûts de la santé. Après avoir lancé et fait aboutir, seul, deux initiatives populaires, le PdT aiguise ses arguments en vue de leur soumission au vote le 10 février. Il a lancé officiellement mardi sa campagne.

«Une même idée sous-tend ces deux initiatives, note Quentin Stauffer, l’un des responsables de la campagne pour le parti. Et cette idée, c’est de contrer la logique de marchandisation de la santé.» Pour ce faire, ces initiatives proposent de créer dans le canton deux choses: d’une part une assurance obligatoire pour les soins dentaires, d’autre part une caisse maladie publique (mais pas unique) à but social.

Une pluie de signatures

Il faut reconnaître que le PdT a ciblé juste en s’attaquant à ces sujets. Le succès de la récolte de signatures l’atteste: l’assurance pour les soins dentaires en a recueilli 18 000 et la caisse publique 14 000, alors que 7840 suffisent pour une initiative constitutionnelle. «On a effectivement eu un écho formidable», commente René Écuyer, ancien député.

L’idée d’un remboursement des frais de dentiste pouvait, il est vrai, difficilement ne pas séduire. «Conserver une dentition en bon état peut être excessivement coûteux, surtout pour une famille, enchaîne la conseillère municipale Hélène Écuyer. Il existe des assurances complémentaires, mais elles ne couvrent pas l’entier des frais et les caisses privées n’acceptent pas tout le monde.» Résultat: des études montrent que les premiers soins de santé auxquels renoncent les Genevois pour des raisons économiques sont les visites chez le dentiste.

Les soins dentaires ayant été exclus de la loi sur l’assurance maladie (LAMal), l’initiative veut une assurance cantonale parallèle pour combler cette lacune. Tout le monde serait assuré, mais ne participerait pas également d’un point de vue financier. C’est en effet un prélèvement d’environ 1% sur les salaires qui assurerait le financement (à parts égales entre employeurs et employés). Pour les non-actifs, c’est le budget de l’État qui serait mis à contribution.

La majorité du Grand Conseil et le Conseil d’État demandent à la population de rejeter cette initiative. Tout en reconnaissant l’importance de la santé bucco-dentaire, ils estiment efficace le système de prévention en place et jugent qu’une nouvelle assurance serait trop coûteuse. La fourchette va de 150 à 260 millions de francs par an, dont 78 à 135 millions à la charge de l’État.

Cas vaudois différent?

Une initiative similaire a été rejetée en mars 2018 par 57% des citoyens vaudois. Pas de quoi effrayer René Écuyer: «Vaud est un canton plus rural que Genève, et le comité prônant le non a mené une campagne assez scandaleuse, assène-t-il. Il était du reste financé par les dentistes. Je suis certain que cela ne se passera pas ainsi à Genève.»

Cette confiance résulte aussi des nombreux soutiens obtenus. Toute la gauche appelle à voter oui, de même que les syndicats. De ce côté de l’échiquier politique, le projet fait donc le plein des voix. En face, la droite fait aussi bloc en faveur du rejet, renforcée par le MCG et les milieux patronaux.

L’autre initiative du PdT, celle appelant à la création d’une caisse maladie publique cantonale, n’a pas la même cote d’amour à gauche. Le Parti socialiste appelle à voter non, alors que les Verts s’abstiennent. En revanche, les jeunes socialistes et Verts l’approuvent, de même que les Vert’libéraux et le Parti bourgeois-démocratique.

Des doutes sur la baisse des primes

Les doutes proviennent principalement de la capacité de la future caisse à proposer des primes plus basses. Elle sera en effet soumise aux mêmes règles que les assurances privées – avec lesquelles elle sera en concurrence – et risque d’être un peu trop attractive pour les «mauvais risques».

Le PdT reste néanmoins persuadé que sa caisse publique, dispensée de frais de publicité, de lobbying, et n’ayant pas besoin de verser des salaires mirobolants, offrirait des primes plus basses. «Nous savons que ce n’est pas la solution qui va tout résoudre, admet Quentin Stauffer. Mais cela permet déjà de commencer à reprendre le pouvoir sur l’assurance maladie. Ce n’est qu’un début.» (TDG)