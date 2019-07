Le PS veut des milliards pour une autre mobilité

Mobilité, politique énergétique, préservation de l’environnement, fonctionnement de l’économie: le Parti socialiste genevois (PSG) apporte ses réponses (cantonales et fédérales) aux inquiétudes face au dérèglement climatique. Présenté vendredi, ce document brasse large et présente un catalogue de mesures pour répondre aux enjeux du développement durable.

«L’urgence politique exige une action politique immédiate, commente Caroline Marti, vice-présidente du parti. Il est de notre devoir de parti cantonal de proposer des mesures concrètes qui permettent de répondre aux graves défis sociaux et environnementaux qui se posent aujourd’hui.» Cette réflexion a débouché sur un document qui servira de base de travail aux membres du parti, mais également de matériel de campagne aux candidats socialistes pour les élections fédérales de cet automne.

Continuer le Léman Express

En matière de mobilité, Thomas Wenger, député et candidat au Conseil national, exige un changement de paradigme en termes de modes de déplacement. Sans surprise, les nouvelles routes sont à bannir – notamment la traversée du lac – et il faut miser sur le ferroviaire, les transports publics et la mobilité douce.

«Pour combler le retard massif en la matière, nous proposons un programme d’investissement sur dix ans d’un milliard de francs par an pour financer les nouvelles lignes de tram et de train, des P+R et la sécurisation de la mobilité douce, poursuit le député. Le Léman Express, qui sera inauguré en décembre, doit être un commencement, pas un aboutissement.»

Et de rappeler les projets ferroviaires à étudier sérieusement ou à réaliser: à commencer par la rénovation du tunnel de Châtelaine pour relier le Chablais, la vallée de l’Arve, Annemasse, les Trois-Chêne, l’Hôpital, les Eaux-Vives, Carouge, Lancy et l’aéroport. Autre proposition: construire une ligne ferroviaire entre Cornavin, Lancy, Pont-Rouge, Bernex et Saint-Julien.

À noter que ces projets ne sont certes pas farfelus mais pas totalement nouveaux non plus. Pour l’heure, ils n’ont pas convaincu une majorité du Grand Conseil (pétition de l’ATE refusée sur le tunnel de Châtelaine, par exemple) ou ils restent en attente dans les tiroirs du Département des infrastructures.

Toujours dans le domaine des transports, le PS rappelle qu’il est favorable à l’introduction d’une taxe frappant les voyages en avion. Il souhaite également que la Suisse propose une négociation au niveau international pour taxer enfin le kérosène.

Un plan pour la biodiversité

Le thème de l’urgence climatique concerne évidemment d’autres dossiers que la mobilité. Le PS demande ainsi que la Confédération mette sur pied un plan national pour la biodiversité. Il inclurait notamment l’interdiction, à court ou moyen terme, des pesticides et autres produits chimiques. Un soutien à l’agriculture biologique de proximité serait évidemment au programme.

Inévitablement, la politique énergétique occupe une place importante dans la réflexion socialiste, l’objectif étant de se passer des énergies fossiles polluantes. La taxe sur le CO2 devrait ainsi, encore plus que maintenant, financer le recours aux énergies renouvelables. Le PS rappelle qu’il est totalement opposé à la libéralisation du marché de l’électricité, car cela signifierait une perte de contrôle sur les modes de production de l’électricité, qui deviendraient plus polluants.

Responsabilité de la Suisse

La conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle – qui se représente – aborde le débat de la responsabilité de la place financière suisse dans le financement à l’étranger d’industries polluantes. Elle précise aussi que le PS soutient l’initiative fédérale dite «Pour des multinationales responsables», ainsi que son contre-projet, «pour autant que le Conseil des États ne l’édulcore pas trop».

Thomas Wenger déplore enfin la position de certains partis qui se contentent de demander des efforts individuels. «Cela ne suffira pas, conclut-il. Sans une politique publique volontariste, nous n’y arriverons pas.»