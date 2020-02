Le PLR veut «embellir la ville» et «ramener la sécurité dans les rues»

«Maintenant, on fait de la politique.» Le PLR avait à cœur, jeudi, de parler enfin de ses propositions – une cinquantaine, toutes relativement précises – pour la Ville de Genève. Le Parquet a levé, quelques jours plus tôt, les principaux soupçons qui pesaient sur son unique candidat à la Mairie. Un nouvel élan bienvenu à trois semaines du scrutin.

Le programme reflète justement les quinze ans de travail de Simon Brandt au sein du Conseil municipal. Y figurent donc la création d’un musée de la bande dessinée, la construction aux Vernets d’une nouvelle patinoire derrière l’actuelle et le lancement d’un audit dans tous les départements. «Il n’est pas normal que des membres de la commission du personnel n’osent pas s’exprimer de peur de représailles comme cela s’est produit l’an dernier», soutient Simon Brandt.

Quelle alliance à droite?

Deuxième parti le plus important au Conseil municipal (14 élus), le PLR ambitionne d’«embellir la ville» et de «ramener la sécurité dans les rues». Pour cela, il propose que la police municipale reprenne les tâches de proximité de la police cantonale, ce qui permettra de libérer une cinquantaine de postes pour police secours, en sous-effectif.

Le parti prône également une «répression plus forte» contre les actes d’incivilité. «Il faut, quand c’est possible, fermer les préaux d’écoles la nuit pour lutter contre les nuisances sonores et l’insalubrité», affirme Simon Brandt.

Pour le Conseil administratif, Vincent Latapie prévient qu’il est «exclu» que Simon Brandt se retire au soir du premier tour. Avec qui s’allier pour le second? «Il ne doit pas y avoir de tabou, répond le président du PLR Ville. La gauche nous impose une logique de bloc. Nous appelons de nos vœux une alliance la plus large possible.» Des velléités d’ouverture au MCG et à l’UDC qui risquent bien de buter sur le PDC. Comme en 2007, 2011 et 2015.