«Le PLR est divisé. Le travail de la direction, c’est d’apaiser la situation»

Le comité directeur du PLR a renoncé à crever l’abcès, mais le besoin de débattre de l’affaire Maudet et de son traitement à l’interne demeure. À la tête d’un parti profondément divisé, le président du PLR, Alexandre de Senarclens, tente de résoudre l’équation.

Mardi, le PLR étalait ses divisions. Aujourd’hui, tout va bien, selon votre communiqué. À quoi rime ce psychodrame?

Dans un parti, on doit pouvoir s’exprimer, se dire les choses, et il est vrai que le PLR est divisé et sous tension. Or, la direction doit avoir à cœur son unité. Nous devons d’autant plus nous ressouder que nos querelles d’aujourd’hui ne sont ni politiques ni idéologiques, mais portent sur seul point: la réponse à donner à l’affaire liée au voyage de Pierre Maudet. Vu la situation, une prise de position à ce sujet aurait jeté de l’huile sur le feu.

Vous avez été mis sous pression par le PLR Suisse pour agir. Vous vous êtes trop avancés et maintenant vous reculez?

Nous n’avons subi aucune pression.

Reste que vous vouliez une clarification, il n’y en a pas. Pierre Maudet a gagné?

Il faut voir les choses autrement. Vendredi, Pierre Maudet a réitéré ses excuses au comité et au parti. Il se rend compte qu’il est responsable d’une affaire qui atteint profondément le PLR, ce qu’il ne souhaitait évidemment pas. Nous l’avons entendu évoquer les limites qu’il fixe à son mandat: s’il devait être condamné ou si un risque important de condamnation se profilait, évalué par lui-même et son conseil, de façon transparente avec la direction du parti, il présenterait sa démission. Cette limite est un élément important pour expliquer notre décision du jour.

Selon ses partisans, vous avez fait une erreur en voulant changer la position du parti, alors que sur le fond rien n’a changé depuis septembre…

Des changements, relayés par la presse, ont été enregistrés. Nous divergeons sur l’importance à leur donner.

Et maintenant, que va-t-il se passer?

Nous avons reçu une demande pour organiser une assemblée générale. Je la présiderai conformément à nos statuts. Elle se tiendra a priori le 6 décembre dans la foulée de notre assemblée des délégués. Son ordre du jour contient un point: «Communication et échange autour de la procédure concernant Pierre Maudet» pour permettre à nos membres de s’exprimer et d’être informés sur ce dossier. À son issue, conformément à l’esprit de nos statuts, il n’y aura ni vote ni prise de position.

Vous êtes président et sous votre mandat les vieilles divisions radicales-libérales renaissent. Le parti est au bord de la guerre civile. Qui en est responsable? Vous?

J’assume depuis trois ans et demi la responsabilité de ce parti et, avec le comité directeur, nous assurons le maintien de l’unité. Après trois années de succès, notamment électoraux, nous connaissons des difficultés qui sont uniquement liées à cette affaire et en rien à des supposées divisions radicales-libérales d’un autre temps. Par ailleurs, nous ne sommes pas responsables de l’ampleur prise par cette affaire, que nous n’avons pas voulue et qu’il nous faut assumer.

Qui est responsable alors? Pierre Maudet?

Nous subissons tous l’impact des procédures visant notre magistrat. Il était normal dans ce cadre que le parti se saisisse du dossier. Pour ma part, je prends mes responsabilités en continuant mon mandat à la demande de nombreux élus, dont Pierre Maudet.

Récapitulons quelques faits établis. Pierre Maudet a menti deux ans et a fait régler ses contributions au parti par son association de soutien. Or, il reste incontesté. Étonnant, non?

Certains faits, évidemment, nous ont déçus, voire choqués, et ne correspondent pas à nos valeurs, comme nous l’avons déjà dit en septembre dans des termes très clairs. Pour le reste, une procédure est ouverte. Le dossier est en main du procureur général. Je n’entends pas faire de commentaires à cet égard.

L’affaire démontre au passage le besoin de transparence du financement des campagnes politiques. Le PLR s’y est pourtant souvent opposé…

La loi genevoise sur le financement des partis est claire et bien faite. Elle demande aux partis de fournir une liste complète et auditée des donateurs et des montants versés. Le système est éprouvé et fonctionne très bien. Il inspire d’ailleurs les autres cantons suisses. Mais il est probable que certains souhaiteront maintenant renforcer la loi, ce qui ne sera pas sans poser des problèmes, notamment en termes de protection de la sphère privée des donateurs. (TDG)