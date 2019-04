Le PLR avertit le PDC, tenté de lâcher l’Entente

La fièvre monte autour des élections fédérales, qui auront lieu à l’automne. La faute au Parti démocrate-chrétien (PDC) genevois, qui décidera cette semaine s’il jouera une nouvelle fois la carte de l’Entente ou s’il tente un apparentement avec les Vert’libéraux et le Parti Citoyen Démocratique (le PBD à Genève). Une hypothèse qui ne ravit pas vraiment le Parti libéral-radical (PLR), l’autre composante de l’Entente, dont le président a mis les points sur les «i».

«Le PDC est bien entendu un parti autonome, libre de s’apparenter avec qui il veut, commente Bertrand Reich, le président du PLR. Le souhait des libéraux-radicaux, c’est que nous partions ensemble à la conquête du Conseil national et du Conseil des États. Mais je vais être clair, si le PDC choisit de ne pas s’apparenter avec nous pour le National, il n’y aura pas d’accord pour les États. Il ne peut y avoir de demi-Entente.»

Des étapes à franchir

On n’en est toutefois pas encore là. Tout d’abord, le comité directeur du PDC se réunissait lundi soir pour décider s’il validait ou non la proposition de la présidence de prendre ses distances avec l’Entente. Si la proposition est acceptée, elle sera soumise jeudi soir à une assemblée des délégués, appelée à trancher notamment sur les apparentements.

Lundi dans la journée, les membres de la présidence PDC n’ont pas retourné nos appels, estimant sans doute que l’affaire devait en premier lieu être traitée par le comité directeur.

Créer un centre fort

Ne faisant plus partie des instances dirigeantes, Bertrand Buchs s’est en revanche exprimé comme militant. «Ce qui est proposé, c’est de faire ce que le PDC Suisse projette aussi de réaliser: fédérer les formations qui occupent le centre de l’échiquier politique, explique le député et ancien président. L’objectif est de gagner un second siège pour le PDC (ndlr: le PLR en a trois)». Au niveau national, ce centre représente en effet 20% des suffrages, mais pas à Genève. «Je pense que les Vert’libéraux feront ici mieux qu’en 2015», poursuit Bertrand Buchs.

Mais pourquoi se passer de l’Entente, une formule qui dure depuis 90 ans? «Je pense que le PLR est devenu un trop grand parti pour nous, répond notre interlocuteur. C’est trop déséquilibré. Cela fonctionnait mieux quand il y avait trois partis, avant la fusion entre les libéraux et les radicaux.» (TDG)