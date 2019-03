Le PLR appelle à dresser le bilan de la loi sur la police

Alors que le bilan sur l’action de la police en 2018 témoigne d’une année mitigée, le député PLR Murat Julian Alder sort du bois et annonce le dépôt d’une motion sur le sujet. Car la pression s’intensifie. Après l’UDC fin 2017, Ensemble à Gauche va à son tour déposer un projet de loi redessinant l’organisation de la police. Autant de textes qui complètent un nombre impressionnant de motions et de résolutions sur le même sujet. C’est dire si le sujet est chaud et si une synthèse entre les partis est possible. Pour éviter une «révision à la hussarde», la motion PLR propose un préalable: établir un bilan depuis l’entrée en vigueur de la loi, accompagné d’une consultation des milieux concernés.

«Nous sommes convaincus, souligne Murat Julian Alder, que la loi entrée en vigueur en 2015 constitue une avancée importante pour la police genevoise. Nous ne nous opposons pas par principe à ce qu’elle soit modifiée et améliorée, car il est tout à fait logique que des adaptations puissent s’avérer nécessaires. Mais elles doivent toutefois pouvoir se fonder sur des éléments objectifs d’appréciation de la situation.»

Un communiqué envoyé par le parti abonde dans le même sens et profite de l’occasion pour adresser un coup de chapeau à ses représentants: «Sur les huit années passées en revue, estime son président, Bertrand Reich, la politique commencée par les magistrats PLR Pierre Maudet et Olivier Jornot, procureur général, a porté ses fruits. Si la nouvelle loi sur la police n’a pas tout réglé depuis son entrée en vigueur il y a moins de trois ans, elle a néanmoins permis de soutenir l’effort de réorganisation de la police, nécessaire à la poursuite d’une politique volontariste en matière de sécurité.» (TDG)