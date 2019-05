Le PLR Genève peu suivi sur l'envoi d'observateurs pour les votations

«Le PLR demande que la Chancellerie fédérale, garante du bon déroulement des votations fédérales, intervienne et assure un scrutin du 19 mai conforme au droit», a communiqué la formation genevoise samedi. Son président, Bertrand Reich, précisait dans le Matin dimanche que cela pourrait passer par l'envoi d'observateurs fédéraux: «Il faut qu’un expert extérieur et neutre vienne mener un audit pour s’assurer que le scrutin se passe bien et que la procédure est conforme.» Le journal dominical ajoute que cette pratique existe déjà lors de certaines élections à l'étranger, et que si la Chancellerie fédérale confirme qu’«une telle mesure est possible», elle n'a pas encore pris de décision à ce propos dans le cas genevois.

Joints par téléphone, des présidents d'autres partis sont mitigés. «Cela me parait prématuré, il faut garder la tête froide et ne pas se précipiter, indique Vincent Maître, président du PDC. On n'est pas encore sûrs qu'il s'agisse d'un acte malveillant. Seuls la Chancellerie, le Conseil d'Etat et le Ministère public savent ce qu’il se passe. Ce dernier devrait communiquer très rapidement.» De son côté, le président du Parti socialiste genevois, Gérard Deshusses, n'est pas contre l'envoi d'observateurs. «En l'état on sait peu de choses, mais peut-être que le PLR en sait plus que nous alors on ne va pas s'y opposer, pourquoi pas. On fait confiance à nos trois pouvoirs, mais comme il y a des votes fédéraux, il n'est pas impossible que la Chancellerie fédérale s'en mêle.» Le président des Verts genevois, Nicolas Walder, estime qu'il est «un peu hystérique de la part du PLR d'en appeler à Berne, le reste du pays rigole déjà assez de Genève comme ça. Il faut attendre le début de semaine pour avoir un premier retour du Ministère public et du Conseil d'Etat et connaître l'ampleur de la fraude». Pour l'heure, nous n'avons pu joindre le président du Conseil d'Etat pour recueillir leur réaction.

«Il ne s'agirait pas de décharger le Canton de ses responsabilités, mais de lui donner un appui», nous précise Bertrand Reich. (TDG)