Le PDC vole au secours des proches aidants

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) a déposé un projet de loi devant le Grand Conseil qui introduirait une déduction fiscale spécifique pour les proches aidants de 15 000 francs au maximum par an. Elle concernerait potentiellement entre 55 000 et 88 000 Genevois (selon les études) qui offrent bénévolement du temps pour s’occuper d’une personne de leur entourage ayant besoin d’assistance en raison d’un handicap ou d’une perte d’autonomie.

Selon la propre estimation du parti, la mesure ferait perdre entre 20 et 30 millions de francs de recettes fiscales à l’État. Mais le projet laisse au Conseil d’État le soin de définir les modalités du calcul du niveau de la déduction.

Des progrès mais trop lents

«Cette proposition, qui se double d’une motion sur la même thématique, permettrait un soutien de proximité cher au PDC, explique le député Jean-Luc Forni, chef du groupe parlementaire PDC. Elle atteindrait trois de nos cibles prioritaires: la politique intergénérationnelle, la politique familiale et le soutien à la classe moyenne.»

Le PDC reconnaît ne pas labourer un terrain vierge en se penchant sur ce dossier. Le Conseil d’État en a fait un de ses objectifs prioritaires, une commission consultative cantonale existe et un programme de soutien aux proches aidants 2017-2020 a été présenté en octobre par le conseiller d’État Mauro Poggia. En novembre, la ligne téléphonique Proch’Info a été lancée. Bien mais insuffisant pour le PDC. «Nous espérions un peu mieux qu’une ligne téléphonique», lâche Jean-Luc Forni.

Devançant les critiques, la députée Delphine Bachmann ajoute que le PDC sait que l’aspect financier n’est pas la demande prioritaire des proches aidants. «L’argent n’est pas leur motivation, explique-t-elle, mais la reconnaissance financière a valeur de reconnaissance tout court.» Et son collègue Olivier Cerutti d’ajouter: «Cela va certes coûter un peu à l’État, mais bien moins que le placement en institution ou en EMS évité ou retardé grâce au soutien apporté par les proches.»

Valoriser et informer

C’est en fait par le biais de sa motion que le parti entend s’attaquer aux autres déficiences de l’aide étatique. «Nous demandons de fixer dans une loi le statut de proche aidant et de lui donner formellement une place dans notre système de santé. Il faut également améliorer l’information le concernant, poursuit la députée. Il existe des structures de répit pour permettre aux gens de souffler, mais elles ne sont pas assez connues et sont à cause de cela souvent sous-utilisées.»

Le projet de loi et la motion seront inscrits au programme du Grand Conseil de la session de février. Avec quelles chances de succès? «Il y a une telle stagnation que le timing est bon, estime le député Vincent Maitre. Franchement, il ne sera pas facile pour la gauche de ne pas entrer en matière sur un tel projet.»

Le parti est en campagne et met le cap sur la famille

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) a lancé officiellement mercredi sa campagne en vue des élections cantonales du printemps. Le petit cousin du PLR s’y engage crânement avec ses 76 candidats au Grand Conseil et ses deux sortants pour le Conseil d’État (Serge Dal Busco et Luc Barthassat).

Pour tous les partis, une campagne électorale est l’occasion de revenir aux fondamentaux. Pour le PDC – vous l’aurez deviné – c’est la défense de la famille, de toutes les familles, précise-t-on désormais à Genève.

Bertrand Buchs, député et président du parti cantonal, démarre sur les primes d’assurance-maladie. Selon lui, la solution ne peut être que nationale, raison pour laquelle il faut convaincre la Suisse alémanique. Et de rappeler les multiples propositions du parti aux Chambres fédérales et à Genève, ainsi que le soutien actif de la section genevoise aux deux initiatives «très mal dénommées» Maillard/Poggia.

«Grâce notamment à notre insistance, le PDC suisse fera des coûts de la santé l’un de ses thèmes principaux en 2019, révèle-t-il. Notre parti lancera une initiative fédérale pour agir sur les coûts en introduisant un mécanisme de frein.»

La députée Anne-Marie von Arx-Vernon défend, elle, l’introduction d’un congé paternité de vingt jours, financé par les assurances sociales. Elle annonce le dépôt de motions en faveur de la création de ce congé «indispensable pour l’équilibre des familles».

On passe ensuite à deux projets de loi qui pèsent financièrement très lourd. L’augmentation de 10 000 à 15 000 francs de la déduction par charge de famille coûterait 90 millions de recettes fiscales.

Celle de 500 à 1000 francs de la déduction pour le revenu le plus bas d’un couple dont les deux membres travaillent serait moins coûteuse. Mais tout de même, le Canton peut-il se le permettre? «Pour nous, tout cela est à mettre dans la colonne des investissements, répond Bertrand Buchs. Cela coûte au début, mais cela rapporte sur la fin.»

Finalement, le PDC souhaite dynamiser l’accession des familles à la propriété par étages (PPE). Pour cela, il va notamment demander un quota de PPE dans le périmètre du PAV ou la mise en place d’un véritable guichet d’information et d’aide à l’accession à la propriété. E.BY (TDG)