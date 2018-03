Le PDC sur les bancs de l’école

Il n’est pas le plus proactif sur les questions liées à l’école. Mais en cette période électorale, le PDC donne de la voix sur l’éducation et vient de déposer trois motions. La première est centrée sur l’enseignement du fait religieux et la philosophie. «Les élèves sont confrontés à une actualité où le religieux peut servir à justifier des actions violentes, ils doivent pouvoir disposer de ressources pour mieux comprendre ce qu’est une religion, sa communauté, ses fondements, et se forger un avis critique, note le député François Lance, auteur du texte. Or, l’enseignement est clairement insuffisant pour cela.» Cet enseignement, c’est l’introduction aux «Grands textes», mêlant fait religieux et philosophie, et dispensé au sein du cours d’histoire. «Ses objectifs sont peu clairs et il dépend du bon vouloir des enseignants. Nous voulons un cours dédié à part entière à ces questions.»

Le PDC souhaite aussi la mise en place d’une introduction à la philosophie au primaire. Rajouter une matière aux maîtres qui en enseignent déjà plus d’une dizaine? «Il faudrait une formation supplémentaire», mais cela permettrait d’être «au cœur des grands enjeux contemporains de l’école».

Le député suppléant Xavier Magnin, maître de sport et doyen, porte une motion visant à renforcer l’éducation physique. «Garantir trois heures de sport à l’école obligatoire est une exigence fédérale. Or, seuls les élèves de première année au Cycle, et dans certaines filières, en bénéficient (ndlr: le Département de l’instruction publique introduit cette 3e heure de manière «progressive»). C’est une inégalité et un non-respect de la loi. Nous demandons que tous les élèves du Cycle aient trois heures de sport d’ici à la rentrée 2019.» Le doyen veut aussi créer une filière supplémentaire au Cycle, centrée sur le sport. Et de rappeler l’importance de l’activité physique «pour lutter contre la sédentarité et les risques sanitaires de surpoids. C’est un enjeu de santé publique!» La grille horaire n’étant pas extensible à l’infini, du sport et du fait religieux au détriment de quelle autre matière? Le parti de répondre qu’il faudra faire des arbitrages.

Enfin, le député Guy Mettan a déposé une motion pour promouvoir les échanges linguistiques et l’apprentissage des langues nationales. «Ces échanges sont en régression, au moment où la connaissance d’une langue supplémentaire est plus que nécessaire!» Il demande à garantir «au moins un échange par élève durant son parcours scolaire obligatoire et encourager le séjour d’un semestre maximum à l’étranger au secondaire II». Comment financer cette offre? «Sur le même mode de financement utilisé pour les voyages d’études – dont certains se déroulent sur d’autres continents – à savoir ventes de pâtisserie, participation des parents et du DIP.» (TDG)