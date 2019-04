Le PDC sera fidèle au PLR

Convoquée mardi soir à la salle du Faubourg, l’assemblée des délégués du PDC a préféré la sécurité qu’offre son long compagnonnage avec le PLR à un pari plus risqué: miser sur la création d’une force importante au centre. Mais quel débat avant qu’un vote ne rende son verdict pour décider avec qui doit s’apparenter le PDC lors des élections fédérales!

À vrai dire, le résultat était impossible à prévoir, y compris en se fiant à l’applaudimètre. Le voici, sans fioriture: le maintien de l’alliance avec le PLR s’est imposé par 73 voix contre 64 en faveur de l’apparentement au centre.

Les premiers discours des pontes de la formation prônaient tous un changement de paradigme. Présent, Gerhard Pfister, le président du parti suisse, n’a ainsi pas caché sa préférence pour la solution élaborée par la présidence du PDC cantonal: «La stratégie proposée est juste et bonne: unir les forces au centre», a-t-il lancé à l’assemblée.

Avant lui, c’est Patrick Schmied, membre de la présidence, qui a plaidé pour prendre ses distances avec le PLR: «Nous vivons une grave crise de confiance envers les politiques, a-t-il rappelé. Il y a une vague de dégagisme comme je n’en ai jamais connu. C’est cela qui a fondé notre volonté de faire de la politique autrement. Il ne faut pas voir cela comme un risque mais comme une opportunité.»

Il a fallu attendre l’intervention de Guillaume Barazzone, conseiller administratif et conseiller national, pour entendre une autre musique. «Si j’ai été élu en Ville de Genève, je le dois aussi à note alliance avec le PLR. L’Entente reste une force de frappe électorale importante. Quitter le PLR serait une erreur historique. Nous le regretterions amèrement lors des prochaines élections.»

Les délégués entamaient ensuite le débat, montrant un parti extrêmement divisé sur cette question fondamentale. Du côté des partisans de la rupture, on accusait les cousins de l’Entente d’arrogance et d’être eux-mêmes les responsables de la cassure tant dans certaines communes qu’au Canton. «Au Grand Conseil, il n’y a plus d’Entente, a martelé le député Bertrand Buchs. Et ce n’est pas nous qui avons cherché cela.» Pas de doute, de nombreux élus PDC en ont gros sur la patate.

Sébastien Desfayes, ancien président du PDC, a cependant tenté de mettre en garde les délégués sur les conséquences d’un «PDCexit»: «À Genève, le centre, c’est nous, et uniquement nous. Les Vert’libéraux et le PBD sont ici des partis fantômes. Si nous quittons l’Entente, nous ne gagnerons plus jamais une élection majoritaire.»

Sophie Buchs n’en a cure et a voulu galvaniser les troupes: «La stratégie de rupture n’est pas une garantie, mais c’est un encouragement. N’ayons pas peur! Faisons confiance à notre capacité de gagner!» On l’aura compris, entre l’envie de rêver, de donner un coup de pied dans la fourmilière et le pragmatisme, les cœurs n’ont cessé de balancer. Ce n’est peut-être que le début d’une réflexion. Ce n’est en tout cas pas la fin de l’histoire.

(TDG)