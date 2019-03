Le PDC pourrait sonner le glas de 80 ans d’Entente

L’Entente genevoise a-t-elle du plomb dans l’aile? Le Parti démocrate-chrétien (PDC) envisage en effet de ne pas s’apparenter au Parti libéral-radical (PLR) pour les élections fédérales de cet automne. Comme l’indique l’hebdomadaire Le Matin Dimanche, la présidence du PDC va demander jeudi à l’assemblée des délégués de se prononcer sur cette option. D’après des bruits de coulisses, ce divorce d’avec le plus grand parti genevois pourrait même se pérenniser en cas de succès, ce qui mettrait un terme à une alliance politique remontant aux années 30.

Le président du PDC genevois, Vincent Maitre, confirmant le fait que la présidence va soumettre l’absence de pacte avec le PLR pour les élections fédérales au vote de la base, assure cependant qu’il n’est «pas question de remettre l’Entente en question» pour le moment. Selon des cadres du PDC, ce ne serait pourtant que la première étape vers une indépendance des démocrates-chrétiens, qui pourrait se poursuivre aux Municipales de l’an prochain, voire à plus long terme. Il faut remonter aux Cantonales de 1985 pour trouver trace d’une Entente ponctuellement désunie.

Au lieu du PLR, le PDC souhaiterait se rapprocher d’autres partis du centre. Des négociations sont en cours avec les Vert’libéraux, le Parti Citoyen Démocratique (PCD, nom du PBD à Genève) et le Parti évangélique, ce que confirment les présidents des deux premières formations. Au PCD, Thierry Vidonne estime que «le PDC se sent mal à l’aise avec l’aile droite du PLR», où «les libéraux ont pris le pas sur les radicaux.» Le politologue Pascal Sciarini fait la même analyse: «À Genève, le PDC est très centriste et progressiste. Il souhaite ainsi se démarquer pour ne plus être dans l’ombre du PLR et attirer des électeurs.»

Cette alliance centriste ne concernerait toutefois que les élections au Conseil national. «Il est possible que nous nous apparentions avec d’autres partis du centre pour le national mais partir à deux avec le PLR pour les États est pour nous une évidence», confie Vincent Maitre. Mais d’après le journal dominical, même ce ticket pour la Chambre haute serait remis en question à l’interne.

Ces velléités de divorce unilatéral ne sont évidemment pas vues d’un bon oeil au PLR: «Le souhait du PDC de renoncer à l’Entente interpelle, réagit le nouveau président libéral-radical Bertrand Reich, qui multiplie les tractations pour sauver le pacte. Nous avons un passé commun, des projets partagés et nous nous entendons sur les grands sujets. Ces liens sont plus forts que des calculs mathématiques.» (TDG)