Le PDC lance sa campagne et un livre sur la commune

«Racontez Plan-les-Ouates!» La section PDC de la commune a lancé samedi matin un projet de livre participatif sur la Municipalité. Elle invite les habitants à rédiger un article sur les soixante dernières ou les quarante prochaines années à Plan-les-Ouates. «L’idée est d’attirer autant les aînés que les jeunes dans le projet et de couvrir cent ans d’histoire communale, confie Rolf Gobet, président du PDC de Plan-les-Ouates. Les rédacteurs auront ainsi le choix de relater des événements du passé ou de se projeter dans le futur.»

À 10 h, dans la salle du restaurant scolaire de l’École Champ-Joly, une trentaine d’habitants assistent à la première session de travail. Des membres du PDC mais pas uniquement. Rolf Gobet tient à préciser que si l’initiative vient de son parti, les rédacteurs jouiront d’une liberté totale dans l’écriture de leurs textes. «C’est bien si les articles reflètent différentes manières de penser», souligne-t-il. Comme source d’inspiration, le PDC a numérisé soixante ans de journaux du parti. Libre au public de les utiliser ou pas.

Vincent Gillet, chargé de coordonner l’ouvrage, ne le cache pas. Si le projet a été lancé cette année en vue d’une publication en janvier 2020, ce n’est pas anodin. «C’est une manière différente d’attirer de nouvelles personnes en vue des élections et de les convaincre de s’engager pour Plan-les-Ouates», note Rolf Gobet.

Lors de cette première matinée, des petits groupes ont été formés pour discuter des thématiques qui seront abordées dans l’ouvrage. Il y a les sujets habituels comme l’urbanisme, la mobilité ou l’innovation; puis il y a les autres. Ceux dont on ose moins parler. «Est-ce que ce livre ne serait pas l’occasion de traiter les périodes taboues de la commune?» se lance Laurent Farinelli, conseiller municipal PDC. «Oh non, on risquerait d’ouvrir des portes terribles et de rappeler des moments très douloureux qui ont conduit des gens en prison», lui répond Jacqueline Gillet, 83 ans. Les faits en question ne sont pas nommés à la table mais tout le monde sait de quoi on parle: l’affaire Jaccoud et le scandale politico-immobilier du Pré-du-Camp. Le groupe décide de reporter la décision à plus tard.

Combien de pages comptera l’ouvrage? «Entre 50 et 500» répond Rolf Gobet. Pour l’heure, aucune consigne n’a été transmise aux rédacteurs, à l’exception de celle de faire preuve d’honnêteté dans l’écriture. Les membres du PDC assurent qu’ils ne procéderont à aucune censure. Tous les articles seront signés et chaque contributeur présenté en une ou deux phrases.

Une fois publié, le livre sera distribué à tous les habitants de la commune. Le PDC précise que les frais du projet sont à la charge du parti.