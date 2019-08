Le PBD genevois maintient son alliance avec Eric Stauffer

Suivre les évolutions du Parti bourgeois démocratique (PBD) ces temps, c'est un peu comme suivre celle d'un slalomeur: une porte à droite, une porte à gauche, un déséquilibre et puis le suspens... tombera, tombera pas?

In extremis, ce matin, le coureur semble avoir passé encore un piquet. Alors que vendredi l'alliance avec Eric Stauffer en vue des élections nationales explosait, dynamitée par le PBD Suisse, poussant à la démission le président de la section genevoise Thierry Vidonne, voici que devant le service des votations, un accord est annoncé:«Le PBD genevois maintient ses listes. Il les apparente et les sous-apparente», explique le président par interim André Leitner.

Un désavoeu du parti national? Oui, mais relatif: Eric Stauffer et Pascal Spuhler, tous deux candidats sur la liste PBD-Genève d'abord, n'adhèrent pas au parti. «On va voir comment on travaille ensemble et on verra après les élections», explique André Leitner.

Vidonne revient sur sa décision

Thierry Vidonne, candidat au conseil national et aux Etats, sur la liste PBD-Suisse d'abord, qui avait annoncé son départ des listes vendredi, revient sur sa décision, sans toutefois manifester un enthousiasme particulier: «Légalement, je ne pouvais pas me retirer. Je reste donc et soutiendrai complètement le premier candidat aux Etats du PBD, M. Leitner», explique-t-il.

Le cadre légal explique sans doute un peu le maintien de l'apparentement des deux listes. Puisqu'il est impossible de changer l'intitulé des listes déposées, qui portent toutes deux le nom de PBD, autant aller jusqu'au bout. Mais interrogés sur ce point, les acteurs assurent que, question de style mis à part, leurs lignes politiques sont naturellement parfaitement convergentes.

Situation chaotique

La situation est chaotique? Eric Stauffer semble dans son élément! Après avoir rendu hommage aux dirigeants du PBD genevois, l'ex-patron du MCG, qui maintient son désir de reprendre son ex-parti à l'occasion, déroule son programme de candidature, qui peut se résumer par son slogan Genève d'abord.

Les partis avaient jusqu'à lundi midi pour annoncer leurs apparentements. Les listes seront officialisées demain.