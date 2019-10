Le PBD Genève se rebelle et accepte l'adhésion d'Éric Stauffer

Il y a de la rébellion dans les rangs! Après avoir pris acte de la démission de son poste de président Thierry Vidonne en août et du refus du PBD Suisse de voir Éric Stauffer et son complice Pascal Spühler adhérer au parti, la section genevoise rue dans les brancards.

Mercredi soir, selon nos informations, elle a voté la réintégration de son ex-président, qui devient ainsi co-président au côté d'André Leitner. Elle a aussi accepté l'adhésion des refusés du mois d'août. L'entrée croisée d'André Leitner et de Thierry Vidonne au sein du parti populaire genevois (PPGe), le parti de Pascal Spühler, complète le tableau.

Pourquoi ce coup de force? Pour prendre date en cas d'élection au conseil national apparemment, puisque, souligne un communiqué du parti local, «tout candidat élu sur une liste cantonale du PBD pour le conseil national siège de facto au sein du groupe parlementaire sous la coupole.» Quant aux adhésions croisées aux partis réciproques, il s'agirait «de démontrer une volonté claire des acteurs de devenir une force politique unie» à Genève.

Mais ce coup de force va-t-il passer à Berne? Un message envoyé aux sections romandes du PBD veut le croire. Exclure la section genevoise serait lui faire subir le sort de la section grisonne de l'UDC lors de l'élection d'Eveline Widmer-Schlumpf, martèle Thierry Vidonne. Un rappel qui ira droit au coeur d'un parti né d'une scission rocambolesque en 2007. «Je salue le courage du PBD Genève, lance pour sa part Eric Stauffer. C'est avec plaisir que j'adhère au parti afin d'en respecter les statuts et de me permettre de siéger au sein de son groupe en cas d'élection.» Et il termine: «Si la population me fait confiance, je tiendrai également mon autre engagement, celui de reprendre le MCG.»

Le PBD Genève et ses nouveaux membres sont-ils visionnaires ou vivent-ils dans une réalité parallèle? Le peuple en jugera le 21 octobre. À trois semaine des élections, voilà en tous cas un nouveau rebondissement pour le PBD genevois qui aura connu une campagne agitée.