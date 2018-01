Le No 2 de la police judiciaire est prévenu d’abus d’autorité

Au boulevard Carl-Vogt, la police judiciaire genevoise (PJ) est en ébullition depuis le début de la semaine. Et pour cause, une procédure pénale a été ouverte contre le numéro deux de la Sûreté du canton. Un pilier du Vieil hôtel de police (VHP).

Mardi matin, au septième étage de l’immeuble de la Jonction, les chefs des brigades ont écouté, avec surprise, le responsable de la PJ François Schmutz informant que le prévenu avait été relevé de son obligation de travailler et qu’il allait être entendu par le procureur général Olivier Jornot.

Les accusations sont graves: selon nos renseignements, le haut cadre des forces de l’ordre, auditionné mercredi après-midi par le patron du Ministère public, est suspecté d’abus d’autorité, de contrainte et d’entrave à l’action pénale. Pour assurer sa défense, le policier a mandaté Mes Christian Lüscher et Daniel Kinzer.

Une curieuse médiation

Que lui reproche-t-on précisément? Le fonctionnaire aurait voulu aider la patronne d’un bar à champagne de la place à résoudre un litige domestique. La tenancière soupçonnait sa femme de ménage du vol d’un bijou. Celle-ci s’en défend. Selon elle, ce bijou lui a été remis par un membre de la famille de son employeuse, qui le conteste. Le conflit s’est enlisé. La patronne du bar a décidé de faire appel au numéro deux de la PJ en tant que médiateur. Ce dernier a participé à une curieuse séance, ces derniers jours, au domicile de la tenancière. Aux yeux des enquêteurs, cette action s’apparente à une pression exercée sur la domestique.

Ce n’est pas l’avis des avocats du prévenu. Ils expliquent que leur client «est intervenu dans un cadre strictement privé, en tant que tiers neutre et de confiance, en vue de réconcilier deux versions contradictoires. Ce qui n’a d’ailleurs rien donné, les deux intéressés campant sur leur position.»

Soutenue par un collectif

Quoi qu’il en soit, quelques jours plus tard, la domestique, qui n’avait pas de papiers, s’est rendue à la police. Elle a dénoncé ses mauvaises conditions de travail. «Elle est allée le signaler, accompagnée d’un collectif de sans-papiers», précise une source. C’est dans le cadre de cette démarche qu’elle a lâché le nom du numéro deux de la PJ. Par la suite, «contacté par la tenancière de l’établissement, il est soupçonné d’avoir tenté d’étouffer l’affaire», note une source policière.

«Faux», rétorquent Mes Luscher et Kinzer. Les avocats expliquent différemment l’intervention de leur mandant: «Ayant appris que l’employée était auditionnée, le fonctionnaire a informé les enquêteurs du fait que l’employée était soupçonnée par sa patronne du vol d’un bijou. À la patronne qui s’inquiétait où était passée son employée, il a répondu que celle-ci était entendue, qu’elle-même serait entendue à son tour sous peu et devrait tout expliquer. Il a refusé de lui en dire plus, voulant respecter son secret de fonction.»

Mais au lendemain de la venue de la domestique à la police, cette affaire a fait l’effet d’une bombe au sein de la hiérarchie des forces de l’ordre. Le chef de la PJ a donc été alerté. Puis l’Inspection générale des services (IGS), soit la police des polices, ainsi qu’Olivier Jornot. Tout cela aboutit à l’enquête ouverte aujourd’hui contre le haut cadre de la police. Vendredi, il a été convoqué à l’IGS. «Notre client n’a pas mis le pied dans une cellule, et dire, comme nous l’avons lu dans la presse, qu’il a été arrêté est ainsi faux. Notre client n’a rien à cacher et s’exprime sereinement et complètement sur les faits devant le procureur général. Il conteste vigoureusement avoir commis la moindre infraction pénale et a toujours fidèlement servi l’État.»

Et les avocats de la défense de conclure: «La façon dont son implication dans une affaire pénale a été médiatisée viole sa présomption d’innocence, car contrairement à un prévenu lambda, il est reconnaissable.» (TDG)