Le Neptune se transforme en «bar à manger»

Depuis le 15 mars, après deux semaines de travaux, le restaurant Le Neptune, situé à la rue de la Coulouvrenière, a laissé la place au Tablar, un bar à manger. Son chef, Nicolas Darnauguilhem, nous expliquait avant la fermeture les raisons de ce nouveau départ.

Nicolas Darnauguilhem, pourquoi changer une formule qui marche?

Je voulais enlever toutes les conventions du restaurant gastronomique, dont je pense avoir fait le tour ici. Le Neptune, je ne savais plus comment le faire évoluer. J’avais peur qu’il fléchisse. On est au bout du chemin, il est temps de prendre le virage.

Cela a-t-il un rapport avecla publication du guide Michelin, qui ne vous a pas décerné d’étoile?

Ça n’a rien à voir, ce sous-entendu est scandaleux. Une étoile n’aurait rien changé à ma décision, si ce n’est un gros coup de pub. On ne travaille pas pour le Michelin, c’est le Michelin qui travaille pour nous.

Vous transformez votre restaurant en «bar à manger», qu’est-ce que cela veut dire?

Je suis très attaché à la notion de bar, accessible en permanence, à la spontanéité. J’aimerais amener la cuisine du Neptune dans un cadre moins formel, élargir un peu notre clientèle et démocratiser, avec des tarifs accessibles à tous les porte-monnaie.

N’était-ce pas déjà le cas avec votre Tabouret Bar, attenant au Neptune?

Si, mais le Tabouret offre de petites agapes, au Tablar, ce sera plus cuisiné. Il y aura sans doute des huîtres, du poulet rôti. Et la cuisine est ouverte de 18 h à minuit car j’ai toujours eu une petite frustration: en sortant d’un spectacle, manger un peu tard à Genève n’est pas évident.

Pourquoi ce nom, le «Tablar»?

Pour la résonance avec le Tabouret Bar. Cela désigne le mur de soutènement des vignes, les étagères. Et c’est aussi une expression genevoise, un tablar c’est un bobet, un bourré.

En renonçant au Neptune, remettez-vous en cause votre 15 au Gault et Millau?

Je pense. Il faudrait leur poser la question. Mais pour moi, cela n’a pas d’importance.

Vous évoquez un service de midi «sur réservation uniquement, pour un groupe de 6 à 10 personnes avec un menu unique»?

Le service de midi est encore un peu en gestation, on va commencer par la version du soir. Il n’est pas impossible que j’ouvre un microrestaurant le midi, c’est un terme qui me correspond plus que la table d’hôte. Je ne veux plus faire de service à l’assiette, il y aura forcément des plats à partager. Cela ne conviendra pas pour un dîner romantique à deux ou un business lunch avec un client important.

(TDG)