Le Municipal mettra les départements de Kanaan et de Pagani sur le grill

Mercredi, la séance du Municipal de la Ville de Genève a été pour le moins houleuse. Conseillers municipaux et magistrats se sont écharpés sur une demande d'audit des ressources humaines des Départements de la culture et du sport de Sami Kanaan et de celui de l'aménagement et des constructions de Rémy Pagani. La proposition a été finalement acceptée par 38 oui, 7 abstentions et 23 non (UDC et Socialistes)

En effet, trois élus (PLR et indépendants) ont proposé l'an passé de lancer un audit des ressources humaines de ces deux départements suite aux tensions survenues au sein de la Bibliothèque de Genève (BGE) et du Musée d'histoire naturelle, mais aussi suite à la lettre anonyme envoyée en janvier aux chefs de groupe, dénonçant divers problèmes dans les services de Rémy Pagani. Après trois séances consacrées à ce projet, la commission des finances s'est récemment prononcée en faveur des audits après avoir reçu des représentants de la commission du personnel. "C'était surréaliste. Ils n'ont pas osé nous parler, ni nous donner leur nom. En trente ans de Municipal, je n'ai jamais vu cela", raconte Hélène Ecuyer, d'Ensemble à gauche.

Les deux magistrats se sont tour à tour défendus face aux arguments des conseillers municipaux. Pour Rémy Pagani, aucun climat délétère n'existe dans son Département. "Oui, des fusions ont eu lieu, et j'en suis fier. Mais le personnel a été consulté. Des votes à bulletin secrets ont été même été effectués. Je suis en contact réguliers avec les syndicats, aucun problème ne m'a été signalé", assure le magistrat, tout en rappelant sa possibilité de mettre en place des indicateurs pour jauger l'atmosphère au sein de son personnel.

Sami Kanaan, lui, a expliqué les mesures prises dans son département pour désamorcer les tensions existantes. Tout en précisant le contexte: "Les collaborateurs de mon département subissent une pression importante, de par l'augmentation et la diversification des services au public, alors que leur effectif n'a pas augmenté ces dernières années. Par ailleurs, beaucoup de situations n'avaient jamais été gérées avant mon arrivée." Le magistrat n'est pas contre un audit, mais regrette lui aussi la manière de faire. "Le contrôle financier ne peut pas être mandaté par le Municipal. Votre délibération sera annulée par la surveillance des communes." Pour le conseiller administratif, certains élus en campagne multiplient les "gesticulations politiques" qui génèrent une "perte de confiance dans la commission des finances".

Rémy Pagani et Sami Kanaan regrettent tous deux que leur droit d'être entendu par la commission des finances ait été "bafoué" et que les syndicats, dont la liberté de parole est totale, n'aient pas non plus été consultés. Une situation dénoncée également par la conseillère municipale socialiste Martine Sumi. "La commission a instrumentalisé le personnel entendu et balayé d'un revers de manche condescendant l'audition des syndicats."

Du côté des soutiens du projet, on s'emporte. Les commissaires aux finances expliquent leur volonté de voter rapidement ces audit sans passer par les syndicats, du fait de "l'urgence de la situation". Une décision que la commission a prise "en son âme et conscience", selon Patricia Richard, qui assure que les magistrats "n'ont jamais demandé à être auditionnés". Le PDC Jean-Charles Lathion relève quant à lui un problème de structure. "Vos ressources humaines sont organisées en silos, il n'y a pas de doctrine unificatrice." Le MCG Daniel Sormanni veut des preuves "que la Ville de Genève a effectivement l'un des meilleurs statuts du personnel au monde, mais pas seulement sur le papier". Le Vert Alfonso Gomez voulait étendre l'audit au Département de l'environnement urbain et de la sécurité de Guillaume Barazzone, il ne sera pas suivi.

Le texte a été renvoyé au Conseil administratif pour application. Les élus ont également approuvé une recommandation d'Ensemble à gauche, demandant l'indépendance du service du contrôle financier par rapport à l'Exécutif. (TDG)