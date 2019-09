Le Municipal de Vernier prend un coup de Vert

La crainte du réchauffement planétaire se décline dorénavant à toutes les sauces! On en a eu encore la preuve lors du dernier Conseil municipal de Vernier, qui s’est tenu à l’École d’Aïre devant une trentaine de citoyens. Dans un esprit participatif, la deuxième Ville du Canton organise chaque année une séance hors de ses murs.

Et les plus bavards des élus s’en sont donné à cœur joie. Si l’ex-Vert Olivier Perroux – devenu indépendant – a largement remporté la palme, l’ex-MCG André Sotomayor, le PDC Yves Magnin et le MCG Stéphane Valente se sont aussi illustrés. Tous plus Verts que Verts dans les discours, et déjà un peu moins dans les faits? Voté par 19 oui contre 9 non (MCG et PDC), plus 4 abstentions, le projet de réaménagement de la place du Lignon (moins de béton et de voitures, plus de verdure) est déjà contesté. Le PDC a illico annoncé un référendum.