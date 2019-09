Le Municipal approuve les comptes 2018 dans la douleur

Décidément, les deux camps sont irréconciliables. Lundi soir, les débats sur les comptes 2018 ont donné lieu à une nouvelle passe d’armes entre élus municipaux et membres de l’Exécutif. «Comme à l’accoutumée, le Municipal va refuser les comptes à double titre», a déclaré, résignée, Sandrine Salerno, la conseillère administrative en charge des Finances. «D’une part, parce qu’il n’adhère pas au projet de budget. Et il ne les votera pas le cœur d’autant plus léger qu’il sait que le Conseil d’État les validera.»

Mais l’UDC avait réservé une petite surprise à la magistrate, qui défendait les états financiers de la Ville pour la dernière fois. «Nous avons trimé pour obtenir toute la documentation demandée, mais nous estimons avoir été satisfaits. Dès lors, l’UDC a décidé d’accepter les comptes», a expliqué le conseiller municipal Jacques Pagan, permettant ainsi de trouver une majorité.

Le spectre de l'affaire des notes de frais

Pourtant, lors des deux heures de discussion qui ont précédé, MCG, PLR et EàG ont, à l’inverse, dit avoir eu toutes les peines du monde à obtenir certains documents et justificatifs. «C’est pas des bâtons qu’on nous met dans les roues, c’est des barres à mine», a appuyé la libérale-radicale Patricia Richard. Pour Tobias Schnebli, d’EàG, il règne un véritable climat «d’opacité et du secret» en Ville de Genève.

Le MCG Daniel Sormanni tient, lui, à distinguer les chiffres, «qui sont justes, encore heureux», de la gestion «défectueuse» menée à ses yeux par l’Exécutif. «La ministre des Finances a été particulièrement vertueuse en matière de frais professionnels, mais ce n’est globalement pas le cas du Conseil administratif», a-t-il affirmé. L’affaire des notes de frais, encore et toujours. Daniel Sormanni a en outre pointé du doigt «un certain nombre de dépassements» de crédits. Les investissements ont par exemple atteint 152,6 millions de francs en 2018, alors que 130 millions avaient été prévus. Un dépassement qui s’explique notamment par l’effort consenti pour la rénovation du Grand Théâtre et la Nouvelle Comédie.

Réserve conjoncturelle

Reste que les voix de l’UDC, cumulées à celles des socialistes et des Verts, ainsi qu’à l’abstention du PDC, ont permis de renverser la majorité qu’impose habituellement la droite élargie. Résultat du vote: 34 oui, 29 non et 11 abstentions. «Malgré les réserves émises, le Contrôle financier a recommandé d’approuver les comptes», a fait valoir la socialiste Maria Vittoria Romano.

Présentés en avril, les comptes affichent un excédent de 93 millions (pour 1,27 milliard de revenus au total). Sur cette somme, 82 millions seront affectés à la réserve conjoncturelle, qui doit permettre d’affronter les futurs déficits liés à la réforme de l’imposition des entreprises acceptée par la population en mai. «Le travail par rapport au budget 2018 qui avait été voté a été bien fait dans des circonstances pas évidentes», a noté le Vert Alfonso Gomez.

De son côté, Sandrine Salerno a rappelé que de multiples organismes examinent chaque année les comptes de la Ville. Des banques, des sociétés de notation et des instituts universitaires, mais aussi, à l’interne, le Contrôle financier. Quant au Conseil d’État, à qui revient le dernier mot en tant que surveillant des communes, «il n’a jamais émis de réserve».