Le Municipal ampute la rallonge du Grand Théâtre

Les flots s’acharnent avec toujours plus de fracas sur la coque du «bateau amiral» de la culture genevoise. Le Grand Théâtre a dangereusement tangué, mardi et mercredi soirs, lors du Conseil municipal de la Ville de Genève. Les élus ont fini par lui accorder un crédit extraordinaire, mais il ne s’élèvera «qu’à» 1,9 million de francs, contre les 3,2 millions réclamés par l’institution lyrique.

En charge de la Culture, le magistrat Sami Kanaan dit comprendre «la mauvaise humeur» manifestée par les élus. Une première rallonge de six millions de francs leur avait déjà été soumise il y a tout juste un an, conséquence du retard pris par les travaux de rénovation.

Déficit structurel

De retour sur la place des Nations en début d’année, le Grand Théâtre doit toujours composer avec un déficit structurel, suite à la suppression de la subvention cantonale. La billetterie a en outre connu des résultats décevants. «On demande au Municipal de subventionner les fauteuils vides», s’indigne Tobia Schnebli, du Parti du Travail (PdT).

Mais ce sont surtout les révélations sur le train de vie des cadres de l’institution qui ont échaudé les conseillers municipaux. Un audit a pointé un sérieux manque de contrôle dans les dépenses, notamment lors de voyages à l’étranger. Malgré leurs demandes répétées, les élus n’y ont eu accès qu’en fin de semaine dernière.

«Manque de transparence»

Signe d’un vent qui est en train de tourner, le PLR, dont une partie de l’électorat est fidèle à l’institution, et le Parti socialiste, celui de Sami Kanaan, dénoncent «un manque de transparence».

Un amendement proposant de combler uniquement les pertes de l’exercice 2018-2019 a été largement accepté, alors qu’un déficit est également prévu pour la saison en cours. «Il vaut mieux attendre que les comptes soient établis plutôt que de voter déjà un crédit provisionnel», temporise le socialiste Ulrich Jotterand.

Timing serré

Proposé par le PS et les Verts, le texte reprenait une proposition faite en commission par la conseillère municipale du PdT Maria Pérez. Le PDC, le MCG et l’UDC s’y sont opposés, défendant l’octroi des 3,2 millions de francs demandés. «Vous voulez prendre en otage le personnel et les artistes? tonne le MCG Daniel Sormanni. Nous n’avons pas le choix!»

La rallonge amputée est acceptée par 49 oui, 7 non (EàG) et 14 abstentions (PLR). La clause d’urgence, qui permet d’éviter un éventuel référendum, est, elle, refusée. Sami Kanaan se montre inquiet: «Avec le délai référendaire, les fonds ne pourront pas être versés avant février. Or le Grand Théâtre aura déjà un problème de trésorerie à la fin du mois.»