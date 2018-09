Le Ministère public genevois ouvre une instruction contre Tariq Ramadan.

L’affaire Tariq Ramadan entre dans une phase déterminante en Suisse. La plainte déposée le 13 avril dernier par une Suissesse, Brigitte*, qui accuse le prédicateur de l’avoir violée en 2008 dans un hôtel genevois, est jugée suffisamment sérieuse pour que le Ministère public ouvre une instruction. C’est chose faite depuis le début du mois de septembre, a appris ce dimanche la «Tribune de Genève». Tariq Ramadan est désormais prévenu de viol et contrainte sexuelle.

Sur la base de nombreux éléments fournis par la plaignante malgré les années qui ont passé, la brigade des mœurs genevoise a mené son enquête en procédant à de multiples vérifications et auditions, dont celle de Brigitte. Un rapport de police a été rendu il y a quelques semaines. Les soupçons pesant sur Tariq Ramadan ont été jugés suffisants par le premier procureur Adrian Holloway. Celui-ci retient les chefs de viol et de contrainte sexuelle, mais pas la circonstance aggravante et la séquestration énoncées par la plaignante. Contacté, le porte-parole du Ministère public, Henri Della Casa, «confirme l’ouverture d’une instruction», sans faire d'autres commentaires. Présumé innocent, Tariq Ramadan n'a pas encore été entendu par le procureur mais le sera prochainement.

Déjà mis en examen en France pour deux viols et accusé par une troisième femme de la même infraction, l’intellectuel musulman se trouve en détention provisoire à Fresnes depuis plus de sept mois. Il doit être à nouveau confronté mardi à l'une des plaignantes françaises, Christelle*, et espère obtenir ensuite sa remise en liberté.

