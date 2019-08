Le MCG veut attaquer la ville d’Onex en justice

Le parti ne veut pas de Stauffer

Alors que l’ancienne commune d’Éric Stauffer pourrait se retrouver sans élus MCG, ce dernier annonçait lundi sa volonté de reprendre les rênes du parti. Suite à cette déclaration, le MCG s’est fendu hier d’un communiqué incisif indiquant qu’un tel retour n’était pas envisageable. Le texte précise qu’une éventuelle demande d’adhésion de la part du tribun ne pourrait pas être prise en considération, «vu l’attitude et les propos très désobligeants que l’intéressé a tenus et tient très régulièrement à l’encontre de notre mouvement». La direction du parti déclare que, contrairement à ce qu’affirme l’ancien député, son titre de président d’honneur a été annulé, que son rôle dans les élections de 2013 était minime et que le thème phare des frontaliers ne provient pas de lui mais d’un autre élu. Le MCG reconnaît tout de même la contribution d’Éric Stauffer aux succès du parti et dit regretter qu’il «n’arrive pas à tourner la page».

C.Z.B.