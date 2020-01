Le MCG qui tenait un magasin de fleurs

«La première chose que je fais le matin en sortant de chez moi? Eh bien, je vais au boulot.» À l’autre bout du fil, on peine à masquer notre surprise. À 69 ans, Daniel Sormanni, ancien inspecteur du feu, ne jouit-il pas enfin d’une retraite méritée? Quand il ne passe pas son temps à serrer des mains sur les marchés ou à courir les réceptions, on imagine volontiers le MCG peinard chez lui à préparer les textes qu’il dépose à intervalles réguliers tant au Grand Conseil qu’au Conseil municipal, où il siège quasi sans discontinuer depuis les années 1980 (il a commencé au Parti socialiste). Une solide expérience qui fait de lui l’un des plus fins connaisseurs des institutions et des finances publiques. Rendez-vous est donc pris «au bureau». Tout juste ose-t-on demander l’adresse: «Au magasin de fleurs La Jonquille.» Deuxième surprise.

À 8h45, Daniel Sormanni n’est pas derrière le comptoir. Pour son bureau, il faut se rendre dans la cour intérieure, puis prendre la première porte à gauche, nous renseigne une vendeuse, entre deux bouquets de saison. On emprunte un couloir, le long duquel se trouve une étagère où sont entassés des pots, des bougies et des couronnes pour piquer les fleurs. «C’est pour les mariages», explique le candidat à la Mairie de la Ville de Genève, en nous accueillant. Avec mon épouse, nous avons eu l’opportunité de reprendre ce magasin en 2007. La propriétaire était en difficulté et on s’est dit: «Pourquoi pas?»

Une carrière à l'État

Le bureau de Daniel Sormanni ressemble à celui d’un expert fiscal, avec cette myriade de classeurs fédéraux de toutes les couleurs, que l’on imagine rangés méticuleusement. Dans son antre, le bouillonnant conseiller municipal, qui n’hésite pas à monter dans les tours pour déstabiliser ses adversaires, semble comme assagi. Après avoir fait l'ensemble de sa carrière à l’État (d’abord comme mécanicien, puis comme responsable des installations d'entretien des routes, avant d’intégrer la police du feu), le voilà découvrant le métier d’indépendant sur le tard. «Toute ma vie, je me suis formé», dit-il. Et de fredonner du Jean Gabin: «Je sais. Je sais qu’on ne sait jamais…. Il n’y a qu’à la mort qu’on arrête d’apprendre.»

«Il faut redimensionner l’action de la Ville. On va faire ce qu’on dit et dire ce qu’on fait» Daniel Sormanni, député et conseiller municipal MCG

On se retrouve sur le boulevard Carl-Vogt. Il jette un regard contrarié aux arcades vides qui se multiplient ces derniers temps. «En temps normal, je prends mon petit-déjeuner chez Bayram Bozkurt, un ancien élu Vert, mais là il est en vacances», soupire-t-il. Heureusement, Daniel Sormanni a aussi ses habitudes dans la boulangerie attenante. «Comme d’hab?» demande le gérant. Il glisse un «oui» timide et voilà la spéciale «café-jus d’orange-deux tartines (confiture et Cenovis)» servie.

Un contrat avec la population

Le moment adéquat pour parler de son programme. Il faut en convenir: c’est l’un des rares candidats à formuler des propositions précises et concrètes. Outre la marotte MCG («prioriser l’emploi des habitants de Genève»), on trouve diverses mesures pour rendre plus efficace le fonctionnement de l’administration (centralisation de la facturation et des centrales d’achat, des RH…), ainsi que pour combattre le réchauffement climatique. Et qu’on ne vienne surtout pas le taxer de «récup», les arbres, il les défendait bien avant tout le monde. «Lorsqu’en 2016, Rémy Pagani a coupé les arbres à Plainpalais, j’étais tout seul. Aujourd’hui, cette plaine est triste à mourir.»

Daniel Sormanni entend proposer «un contrat à la population». «On va faire ce qu’on dit et dire ce qu’on fait. Il faut redimensionner l’action de la Ville pour qu’elle s’occupe des habitants et assure des tâches de proximité», lance-t-il, fustigeant la récente décision du Conseil administratif d’attaquer la future autoroute du Chablais en France. Touillant son café, il ajoute: «La Ville, c’est souvent la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf.» Oui, le MCG adore appuyer ses interventions avec des fables et les proverbes. Mais ça, pour qui suit les débats au Municipal, ce n’est pas une surprise.