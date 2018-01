«Le MCG est devenu ni de droite ni de droite»

Le mercato d’hiver des partis politiques touche à sa fin puisque la clôture du dépôt des candidatures pour l’élection du Grand Conseil et le premier tour du Conseil d’État est fixée au 5 février à midi. Indéniablement, le meilleur transfert réussi jusque-là est le plus récent, celui réalisé par Genève en Marche (GeM) avec le duo de députés MCG formé par Ronald Zacharias et Pascal Spuhler. Un départ accueilli avec fatalisme par la présidente du MCG.

Même si des rumeurs couraient depuis des semaines, l’annonce publique de la décision de ces deux «poids lourds» du MCG n’est tombée que mardi. Dès le soir, Pascal Spuhler a siégé en tant qu’indépendant au sein du Conseil municipal de la Ville de Genève, qui tenait séance.

Trop à gauche et trop sage

Les motivations des deux hommes sont similaires sur deux points: le positionnement supposé trop à gauche du MCG actuel et l’envie d’être dans un parti qui dérange. «D’un parti ni de gauche ni de droite, on est devenu ni de droite ni de droite, ironise Ronald Zacharias. Nous sommes devenus trop désalignés. Et moi qui suis clairement à droite, sans être un néolibéral radical, je ne me retrouve plus aujourd’hui dans la ligne du MCG.»

Pascal Spuhler explique de son côté qu’il aurait en fait pu partir avec Éric Stauffer dès sa démission du MCG, en mai 2016. «Mais tout était flou à l’époque, ajoute-t-il. On ne savait pas s’il allait relancer un parti. Depuis, le MCG a évolué, et pas dans le bon sens pour moi. Il se situe trop à gauche et est excessivement profonctionnaires. Moi, j’ai envie de défendre en priorité les PME, les artisans et les habitants de mon quartier.»

Une prise de risque

En quittant le MCG, les deux transfuges prennent objectivement un risque politique, celui que GeM n’atteigne pas, lors de l’élection du 15 avril, le quorum de 7% qui donne accès au Grand Conseil. «Oui, j’aurais pu rester plan-plan sur mon siège, admet Pascal Spuhler. D’autant que j’avais de belles perspectives (ndlr: il est deuxième vice-président du Conseil municipal). Mais tout n’est pas joué. À GeM, chacun amènera sa pièce à l’édifice pour réussir. C’est effectivement une aventure. Mais c’est aussi cela que j’apprécie.»

Ronald Zacharias n’a pas ces états d’âme. Il assure ne prendre aucun risque puisqu’il n’a aucune ambition politique: «Cela me donne une totale liberté de parole, affirme-t-il. Il est vrai que j’ai quelques moyens pour me faire entendre. Mais même avec un million de francs, un message creux restera un message creux.»

Éric qui rit, Ana qui pleure

Éric Stauffer accueille évidemment ces deux nouveaux membres en se frottant les mains. «Ils font partie du canal historique du MCG et en étaient des piliers, note-t-il. Nous espérons encore recruter des élus, y compris d’autres partis. Car GeM est un rassemblement de compétences et de courants politiques. Il fera de la politique en étant ni dans le bloc de droite ni dans celui de gauche.»

À l’inverse, Ana Roch, la présidente du MCG, déplore ce qu’elle qualifie de «demi-surprise». «Je le regrette, mais je respecte. Cela arrive dans tous les partis.» Elle tient toutefois à répondre aux critiques: «Ces deux élus disent ne plus se retrouver dans notre ligne. Or nous, nous maintenons le ni droite ni gauche. Pour certains, visiblement, il faudrait que cela penche toujours du même côté. À droite!»

Le poste de vice-président en suspens

C’est par la lecture, hier soir en plénière, de la lettre reçue par le bureau que le Conseil municipal de la Ville de Genève a été officiellement informé de la démission de Pascal Spuhler du groupe MCG. «Je ne renoncerai pas à la deuxième vice-présidence», écrit-il. Le chef de groupe MCG Daniel Sormanni hausse les sourcils. Le président Jean-Charles Lathion enchaîne en rappelant le règlement. Ce dernier stipule que «le bureau est composé d’une personne par groupe». Mais aussi qu’«en cas de démission, le Conseil municipal pourvoit à son remplacement au cours de la session suivante». De quoi laisser le temps au bureau de demander un avis de droit. Car, comme le relève le conseiller municipal indépendant Stéphane Guex-Pierre, l’affaire n’est pas si simple. «Le remplacement est prévu en cas de démission du bureau et non du groupe.» Daniel Sormanni souligne: «Nous allons revendiquer le siège. C’est logique et c’est dans le règlement.» Fraîchement accueilli par ses déjà ex-collègues MCG lors de son arrivée, Pascal Spuhler persiste et signe: «Techniquement, j’ai été élu par le Municipal. Je reconnais le droit du MCG d’être représenté au bureau mais il serait logique qu’un huitième membre du bureau soit nommé pour cela.» Verdict au début du mois de février. M.P (TDG)