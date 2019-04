Venu de la bijouterie, Francisco Valentin est aujourd’hui policier. Il est surtout devenu président du Mouvement citoyens genevois (MCG) il y a une dizaine de jours, prenant la succession d’Ana Roch, qui ne se représentait pas. Député suppléant, conseiller municipal à Plan-les-Ouates, cet homme de 59 ans reprend en main une formation encore en quête d’un nouveau souffle après le clash vécu avec Eric Stauffer et la perte de 9 de ses 20 sièges de députés l’année dernière.

Comment allez-vous vous y prendre pour relancer le MCG?

Je précise tout d’abord qu’il n’y aura pas de rupture avec ce qu’a réalisé Ana Roch. La preuve: elle reste vice-présidente du MCG. Elle a subi un vrai travail de sape de quelques-uns, qui ont tenu envers elle des propos inacceptables, raison pour laquelle nous avons été contraints d’exclure deux ou trois membres. Pour l’instant, les dissidents qui restent au MCG semblent heureusement s’être calmés. Je suis un homme de dialogue et ce que j’entends faire, c’est trouver un fil conducteur qui relie les gens très différents qui composent le MCG. Je veux réunifier la base du parti et lui redonner confiance. Nous avons un gros effort à faire dans les sections communales, qui ont été trop laissées à elles-mêmes.

Comment expliquez-vous cette dissidence?

Je pense que ces personnes voulaient prendre le pouvoir et que, peut-être, elles avaient de la peine à être dirigées par une femme. Comme elles n’ont pu mener à bien leur projet, il y avait une grande frustration.

Vous dites vouloir un MCG plus fiable, donc plus crédible. Cela fonctionne bien au Grand Conseil, mais est-ce porteur vis-à-vis de votre électorat?

Peut-être pas, effectivement, pour une partie de notre électorat, mais si vous voulez réellement peser dans les décisions et prendre des places dans des Exécutifs, le MCG doit cesser d’être un adolescent turbulent. Je suis certain que les gens continuent d’avoir confiance en nous, mais nous devons davantage parler avec notre base.

Votre objectif est également de revenir aux fondamentaux du parti. Lesquels?

Le MCG ne va pas changer fondamentalement, c’est la manière de défendre ce qui nous tient à cœur qui doit se modifier. Je vous donne un exemple. Il me paraît inutile d’utiliser le terme frontalier, je préfère parler de préférence cantonale et nous battre pour que les résidents soient, à compétences égales, avantagés. Cela dit, on manque sans doute un peu d’éclat en ce moment, ce que je regrette. Mais on obtient aussi des avancées au parlement pour nos projets ou pour ceux que nous soutenons car nous sommes la députation pivot.

L’ADN du MCG, cela reste la préférence cantonale?

Oui, c’est la base même, et on va continuer à marteler la préférence cantonale. Vous savez, on ne va pas révolutionner le monde, on cherche seulement à préserver Genève. C’est cela notre ADN.

Vous avez enregistré un déficit de 296 000 francs en 2018. Serez-vous financièrement en mesure de mener des campagnes pour les fédérales en octobre, puis pour les municipales en 2020?

Cette somme, c’est en fait une écriture comptable au 31 décembre 2018. Depuis, nous avons effacé ce «déficit» en touchant la rétrocession de l’État pour les élections cantonales et en encaissant notamment la part des jetons de présence que versent nos élus. Actuellement, le MCG dispose de 350 000 francs en caisse et d’une réserve de 80 000 francs. Alors oui, on peut garantir de très bonnes campagnes électorales.

Qu’est-ce qui a plombé vos finances en 2018? Les élections cantonales?

Oui, nous avons été contraints de suivre Genève en marche (GEM) en termes de volume financier pour la campagne. La formation créée par Eric Stauffer a dépensé sans compter durant la campagne. On en a peut-être trop fait, la campagne nous aura coûté près de 700 000 francs. Nous pensions pourtant que le GEM ne ferait pas le quorum, mais rien n’est certain en politique, il fallait être prudent.

En parlant de finances, est-il exact que le MCG a payé les procédures judiciaires de Thierry Cerutti, et notamment son recours jusqu’au Tribunal fédéral contre sa dégradation?

Oui, et c’est normal car nous avons pour règle que lorsqu’un de nos élus a un problème juridique en lien avec son mandat, le MCG prend les frais à sa charge. Il est vrai que cela nous a coûté assez cher car il y a eu un vrai acharnement contre Thierry Cerutti. Nous pensons néanmoins revoir cette règle pour éviter que des élus pensent qu’ils peuvent faire ou dire n’importe quoi.

Quels sont les grands enjeux à venir pour le MCG?

Le scrutin du 19 mai bien entendu. Puis les élections fédérales en octobre, car nous comptons bien conserver le siège de conseiller national de Roger Golay. Enfin, les élections municipales de 2020, qui représentent le plus gros morceau. La tendance est favorable aux défenseurs de l’environnement, un thème qui ne nous laisse pas insensible. Nous savons que cela va être dur, mais nous allons réaliser un gros travail avec nos sections communales afin de rendre possible un succès. (TDG)