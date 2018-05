Le MCG brise son pacte avec la droite

«Judas!» Mardi, à minuit et demi, quelques minutes avant le vote final, la cheffe de groupe PLR Patricia Richard n'avait pas de mot assez dur pour qualifier le MCG. Après avoir tergiversé durant la soirée, le groupe mené par Daniel Sormanni a finalement resserré les rangs et s'est prononcé en faveur du budget 2018. Résultat, à 0h45, la Ville de Genève a adopté une mouture en tout point conforme à celle présentée par le Conseil administratif. Après avoir passé les cinq premiers mois de l’année sous le régime des 12e provisionnels suite à de nombreux soubresauts, la Municipalité se dote donc d’un budget, affichant un excédent de 200 000 francs.

Pourtant, à l’ouverture du débat budgétaire, rien n'était joué. En ce lundi, 17h, deux clans sont clairement définis. L’Alternative indique son souhait d’adopter le projet de budget. Tandis que les rangs PDC, PLR et UDC maintiennent leur refus. Dès lors, le rôle d’arbitre du MCG paraît inéluctable. Or, le groupe apparaît divisé.

Son chef, Daniel Sormanni, membre de la commission des finances, peine à fédérer. Il argumente en faveur du oui: «Les charges sont en baisse; on est à la moitié de l’année; les prestations à la population sont maintenues», précise-t-il. «Nous remboursons gentiment la dette et les comptes 2017 affichent un boni.» Et de rappeler que la population a, par deux fois, refusé les coupes proposées par la droite élargie.

Les horodateurs en suspens

Autant d’arguments qui ne convainquent pas le PLR. Le président de la commission, Simon Brandt, mène l’offensive. Il reproche au budget son manque de «cohérence et de sincérité», ciblant notamment les 8,5 millions de recettes des horodateurs que se disputent la Ville et le Canton. «Je savais que Jésus pouvait multiplier les pains mais j’ignorais que l’on pouvait multiplier les recettes des horodateurs», lance le conseiller municipal.

Ce à quoi la magistrate Sandrine Salerno, chargée des finances, rétorque: «Lorsque vous siégez ici, vous devez défendre les intérêts de la Ville et c’est la Ville, ce sont les communes qui ont gagné cette bataille juridique.»

Centime additionnel

C’est donc à coups d’amendements, lors du deuxième débat, que le PLR entend se faire entendre. Le premier amendement demande une baisse du centime additionnel de 45.5 à 44.5. La cheffe de groupe, Patricia Richard, estime que «nos administrés ont besoin de ce souffle, de cette bouffée d’oxygène». De quoi faire bondir Sandrine Salerno: «Cet amendement vise à vous faire mousser. Cette proposition va nous empêcher de rembourser la dette.» Car une telle décision entraînerait une baisse de 16 millions des recettes. «Il faudra bien trouver l’argent ailleurs!» renchérit Daniel Sormanni. Inutile de chercher puisque l’amendement ne passe pas la rampe (24 oui contre 35 non et 11 abstentions). Du côté du MCG, les divisions se dessinent.

La CICAD décriée

Le deuxième amendement propose quant à lui d’accorder une subvention d’1,5 million en complément de la Prévoyance professionnelle pour les employés de la Ville «mis de force à la retraite à 62 ans». C’est sur le fil, grâce à la voix du président du Municipal PDC Jean-Charles Lathion, que la proposition est adoptée. Sans toutefois être compensée par une diminution des charges. De quoi rendre potentiellement la délibération finale sur le budget nulle.

Puis, c’est au tour d’Ensemble à Gauche (EàG) de défendre son amendement, soit la suppression de la subvention de 50 000 francs à la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation. Tobia Schnebli reproche ainsi à la CICAD de «faire l’amalgame entre la critique de la politique israélienne et l’antisémitisme». Verts, PDC et PLR déplorent, eux «un amalgame douteux et dangereux entre l’État d’Israël et la communauté juive ici», selon les mots du PDC Alain de Kalbermatten. Au final, la CICAD conserve sa subvention.

Retournement de situation

Seulement voilà, c'est sans compter sur un retournement de situation. Contre toute attente, les chefs de groupe s'entendent pour prolonger les discussions plutôt que de siéger à nouveau mardi soir. A l'occasion du troisième débat, les amendements acceptés précédemment tombent. Le musée des pompiers perd sa subvention de 5000 francs, par 37 oui contre 32 non. Idem pour la subvention d'1,5 million, finalement effacée du budget. La baisse d'impôt, elle, est à nouveau refusée malgré une ultime tentative du PLR suivi par l'UDC et le PDC. Quant au 8,5 millions liés aux horodateurs, ils sont maintenus dans les recettes. Retour à la case départ donc.

Le budget présenté par le Conseil administratif est adopté, sans qu'une virgule ne soit changée. De quoi provoquer l'ire du PLR. «Ce soir ou plutôt ce matin, nous nous sommes réunis pour voir ce que veut dire le mot Judas. Un Judas, c'est celui qui trahit les autres, celui qui vend son intégrité», lance Patricia Richard, fustigeant le MCG, signataire d'une missive en début de législature, listant les objectifs communs avec le PLR, l'UDC et le PDC. (TDG)