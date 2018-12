Le Luna-Park fait voir Genève la tête à l’envers

Dites «Bidule», «Tagada», «Pegasus» et vous y êtes. Un concours de beauté canine? Mais non, ignorants, trois noms bien connus d’attractions foraines, qui se visitent de jour comme de nuit en remontant l’allée centrale de la plaine de Plainpalais. Le Luna-Park a ouvert le 8 décembre sous la pluie. Depuis, c’est beaucoup mieux. Les milliers de LED éclairant la place foraine font oublier le soleil lâcheur.

Le dernier manège cité, une grosse bestiole ailée empruntant son nom à la mythologie grecque, en met plein la vue avec ses lumières embarquées. Des variations de couleurs à l’infini, on raffine dans le chromatisme en profitant de la technique d’aujourd’hui. Les manières pivotantes et renversantes de la chose, fixée sur un axe à 360 degrés, font découvrir la ville à l’envers. Les jeunes adorent, les vieux ont la tête qui tourne en gardant les pieds sur terre. Ce champ de foire brasse les âges. Les sensations fortes, pour le prix d’une thune, rarement plus, se moquent des générations.

Des conseils avant de partir à l'aventure

On recommande la visite en mode diurne pour les familles qui viennent avec leur relève enfantine. Pour eux, l’offre se montre généreuse, l’accueil est chaleureux, les conseils toujours bienvenus avant de partir à «L’Aventure», un parcours de 80 mètres plein de surprises amusantes. Les futurs aventuriers – on peut se mettre sur les rangs dès 3 ans - sont priés de se dépouiller de leurs «souliers, casquettes, sacs et lunettes». A l’attention des parents imprévoyants, il est précisé qu’un «petit pipi est préférable avant d’entrer».

On ne mentionne pas s’il faut être à jeun pour s’asseoir dans la gondole du Grand-Huit. La montée initiale, dans un ralenti crispant, rappelle de drôles de souvenirs au père qui a décliné l’invitation familiale. Il se rabat sur la «Chenille», son «Himalaya» à lui, à l’époque où il n’était pas marié. Sous la toile cascadante, les amoureux en formation trompent leur peur en s’embrassant en cachette. Les scènes volées ont l’âge de leur manège. Le «Bidule», qui permet de glisser des «Je t’aime» entre deux cris, est vieux de 40 ans.

60 contrats signés pour cet hiver

«Indémodable comme les autos tamponneuses», lance Frédéric Wetzel, le vice-président de l’Union des forains de Genève. Il ajoute en régisseur de plateau forain: «On installe d’abord ces manèges historiques et l’on construit le reste autour.» Le reste a de l’allure et fait nombre: pas moins de 60 contrats signés pour cette session hivernale.

Le printemps sera plus dur. Il s’agira à Pâque déjà de régler son calendrier d’exploitation sur le Cirque du Soleil. Ce soleil-là, venu d’ailleurs avec du très lourd – plusieurs semaines de montage sont prévus - ne se fera pas que des amis sur la plaine. «On ne pourra pas tourner pendant les vacances scolaires», note cet autre forain, en relayant la frustration corporatiste à venir. Pour l’heure, et jusqu’au 13 janvier, ça tourne sans concurrence. Le soir du Réveillon, ça tournera même jusqu’à 3h du matin. Après le champagne et les flonflons, le voltigeur offre un «after» de rêve. Ce modèle plus que centenaire reste notre préféré. (TDG)