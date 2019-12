La menace d'une grève pourrait perturber la mise en circulation du Léman Express, prévue le 15 décembre. Selon «Le Messager», un préavis a été déposé «il y a quelques semaines» par les syndicats cheminots de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Interrogé par le quotidien, le délégué CGT à la SNCF Pascal Arnould assure que ce potentiel mouvement de grève n'est pas lié avec la contestation au niveau national. Les cheminots comptent défendre des «revendications très locales». Lesquelles?

Les syndicats français revendiquent – non pas une égalité salariale avec les employés suisses – mais une prime pour compenser le coût de la vie, plus cher en France voisine qu'ailleurs dans l'Hexagone. Ils souhaitent également que le partage des charges soit équilibré entre cheminots suisses et français. «Ce qui est prévu aujourd’hui c’est une rupture de charge obligatoire à Annemasse. Là, il y aura changement de conducteur selon que le train se dirige vers la France ou vers la Suisse. C’est une perte de temps», argumente Pascal Arnould dans Le Messager.

Le syndicaliste propose une alternative: «il s’agit d’organiser le travail de manière à ce que si un chauffeur français parcoure X kilomètres côté suisse, un chauffeur suisse en parcoure autant côté français.» Sur ces revendications, des négociations seraient en cours.

Au-delà de ces griefs, le syndicaliste tient à rappeler sa satisfaction quant au nombre d'emplois générés par le Léman Express, soit «142 (...) cheminots en plus à Annemasse».

À la question de savoir si le Léman Express pouvait fonctionner correctement en Suisse en cas de grève en France, le directeur de Lémanis (ndlr, la filiale ad hoc des CFF et de la SNCF) Mario Werren y répondait dans nos colonnes: «Tout dépend du nombre et du type de collaborateurs en grève. On peut par exemple desservir Annemasse – et c’est notre priorité – avec les conducteurs suisses si le personnel de cette gare n’est pas en grève. S’il l’est toutefois, il y a des possibilités limitées de rebroussement à Chêne-Bourg et plus complètes aux Eaux-Vives. Des scénarios sont en train d’être discutés avec la SNCF».