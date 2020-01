Le Léman Express enfin complet est promis pour mercredi

Ce qui devait avoir lieu le 15 décembre se produira finalement plutôt le 22 janvier, soit ce mercredi. Le déploiement intégral tant annoncé du Léman Express devrait enfin être effectif, après avoir été différé plus de cinq semaines en raison d’une grève d’une longueur inédite en France. Les responsables genevois de la mobilité ont fait le point face à la presse ce lundi matin.

Le mouvement social relatif à la réforme des retraites a durement amputé le nouveau réseau durant ces premières semaines d’existence. La desserte s’est dans un premier temps confinée au tronçon helvétique et à Annemasse.

Deux lignes à étrenner

Ce n’est que jeudi dernier que des premiers trains ont assuré l’entier de la ligne 1 du réseau, de Coppet à Évian. Cette nouveauté a semé dans son sillage la zizanie sur le réseau, avec de multiples retards et suppressions de trains.

Mercredi prochain, les lignes 2 et 3 (desservant respectivement Annecy et Le-Fayet-Saint-Gervais) devraient être lancées à leur tour. Voilà qui pourrait révéler de nouveaux soucis, en sachant qu’il s’agit de tronçons dont l’équipement est moins performant que celui de la ligne du Chablais. La confirmation de ce double lancement, qui compléterait entièrement le Léman Express, est attendue ce mardi dès 17 heures.

Satisfaction affichée

Même incomplet, le nouveau réseau a déjà épaté son monde. «On n’a pas encore une image précise d’une situation en rythme de croisière, mais on sent des tendances qui me rendent très optimiste pour la suite, résume le conseiller d’État chargé des Infrastructures, Serge Dal Busco. J’ai été frappé par la rapidité avec laquelle les Genevois ont compris la fonction de métro du Léman Express et ont changé leurs habitudes. On a le sentiment que le canton s’est rétréci, que l’espace s’est contracté.»

Une allusion aux temps de parcours abrégés que permet le train. L’État se dit aussi satisfait de la ponctualité et des bonnes correspondances entre le chemin de fer et la desserte locale assurée par les TPG (lire ci-contre).

Directeur de Lémanis, filiale commune des CFF et de la SNCF dédiée au Léman Express, Mario Werren évoque une performance supérieure aux attentes. «Nous accueillons déjà 25000 voyageurs par jour et avons même enregistré un pic à plus de 30000 voyageurs le 20 décembre, alors que le réseau ne se déployait pas encore en Haute-Savoie, révèle le cadre. Nous nous attendions à une montée en puissance bien plus progressive. Or, dès la mise en service, les gens se sont comportés comme si ce train avait toujours existé.» À bord, on croiserait autant de résidents genevois que français. Rappelons que l’objectif affiché à terme est d’atteindre une fréquentation quotidienne de 50000 usagers.

Des trains trop courts

Une «task force» aux ramifications tentaculaires a été créée pour rectifier les défauts, à savoir ce que les officiels préfèrent appeler positivement les «points en cours d’amélioration». Les opérateurs rencontrent encore des soucis avec leurs trains tout neufs, qui sont de deux types distincts, chaque pays ayant jeté son dévolu sur des modèles différents.

Il est arrivé que les rames fassent défaut et qu’il soit impossible de faire circuler des formations doubles en heure de pointe. Résultat: des convois bondés, refusant du monde. Déjà!

Panneaux retardataires

«On s’en excuse, on a encore des soucis à régler», admet Mario Werren. Si le lancement des deux ultimes lignes constituera un nouveau défi, il contribuera aussi à faciliter les opérations puisque, pour la première fois, le Léman Express tournera comme il a été conçu, sans que ses responsables doivent réinventer la roue chaque jour en fonction du conflit social en cours.

Parmi les défaillances, on relève encore l’information à bord (notamment des annonces vocales répétitives et irritantes dans les rames françaises) ou encore une signalétique lacunaire dans les gares: déjà retardée, la livraison de panneaux britanniques n’a pas été accélérée par les conflits français. D’autres rectifications sont prévues pour améliorer l’accès des gares par la mobilité douce.