Les mesures de confinement édictées lundi par le Conseil fédéral et relayées par le Conseil d'Etat n'ont pas découragé tous les Genevois de sortir. Ils sont nombreux ce mardi à profiter du beau temps sur les quais. Si les parcs restent ouverts, le Jardin botanique est fermé jusqu'au 19 avril et l'entier du site des Bains des Pâquis n'est plus accessible au public tous les jours à partir de 12h.

«Le week-end dernier, ce n'était pas 5 personnes qui étaient agglutinées sur la jetée mais des centaines», souligne Fausto Pluchinotta, président de l'association d'usagers des Bains des Pâquis (AUBP). D'entente avec le Canton, les responsables du lieu ont décidé de fermer le site tous les après-midi.

La mesure contrarie Annick, 77 ans: «C'est vrai qu'il y a énormément de monde les week-ends et c'est une bonne chose d'avoir décidé de fermer le site mais ils auraient pu le laisser ouvert la semaine pour les gens qui veulent venir nager.» La retraitée ne s'est pas découragée pour autant. Equipée de ses affaires de coutures et de livres, elle s'est installée un petit coin sur la jetée, en amont du goléron, à l'abri de la bise, face aux bateaux: «Je ne peux pas rester dans ma chambre avec ce soleil», insiste-t-elle en maillot de bain face au soleil.