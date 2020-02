Le Grand-Saconnex doit muer sans s’asphyxier

Mai 2015: c’est l’effervescence à l’annonce des résultats des élections au Grand-Saconnex. Le monopole historique de l’Entente vient d’être brisé. Le Vert Laurent Jimaja accède à l’Exécutif. Aujourd’hui, l’élu va tenter de conserver son siège, tout comme le PLR Bertrand Favre, qui vise une troisième législature. Le PDC Jean-Marc Comte, lui, se retire après treize ans au Conseil administratif (CA).

Un frère s'en va, l’autre tente

Un Comte quitte le CA, un autre tente d’y entrer: Pierre-Yves, frère aîné de Jean-Marc. Ce PDC a siégé au Conseil municipal (CM) jusqu’en 2003. Le départ de son frère, conjugué à plus de temps libre, a motivé son retour. «C’est un chassé-croisé, pas un copié-collé», précise-t-il. Il fait ticket commun avec les PLR Bertrand Favre et Matthieu Steiner, élu au CM en 2015.

Dans la course, on compte aussi le socialiste Michel Pomatto, quinze ans de Municipal au compteur, aux côtés du Vert sortant. Le Groupement apolitique du Grand-Saconnex (GàG) fait cavalier seul et mise sur Sandra Portier, 29 ans, élue en 2011. Enfin, l’UDC part avec Patrick Hulliger, député au Grand Conseil, et Éliane Michaud Ansermet, élus en 2011. Au Délibératif, on dénombre 53 candidatures pour 27 places. Nouveauté: le parti L’Avenir autrement, avec deux candidats, dont Patrick Canellini, président du comité référendaire lors de la votation sur le déclassement de zone de Cointrin.

Les prochains élus prendront les rênes d’une commune en pleine mutation, qui devra faire face à des défis démographiques, d’aménagement et de mobilité. D’ici à 2030, on attend 1300 logements, des emplois, des équipements publics et des commerces. Il faudra mener à bien le réaménagement de la place Carantec avec logements, activités, salle communale et pôle culturel. D’autres chantiers s’ouvriront, dont la Susette – près de la façade aéroportuaire – et deux valorisations de terrains qui ramèneront 2000 habitants. Les zones villas subissent des pressions et des voix s’élèvent pour les préserver. On surveille aussi le développement de l’aéroport tout en dénonçant ses nuisances.

Se décharger du trafic

La pression vient également de l’axe de la route de Ferney, en forte croissance. La Genève internationale bâtit à tour de bras, ce qui devrait drainer entre 5000 et 6000 travailleurs journaliers de plus «alors que nous en accueillons déjà 9000 sur l’ensemble de la commune», relève Jean-Marc Comte. Ces aménagements doivent s’accompagner de mesures de mobilité. On creuse la future route des Nations, en partie enterrée, qui se connectera à une jonction autoroutière. Le prolongement du tram est prévu pour 2024. Reste à savoir si cela suffira à éviter l’asphyxie.

Un dernier grand défi se profile, pointe Jean-Marc Comte: la révision des plans directeurs communal, de l’énergie et piéton, «avec l’ambition de prioriser l’environnement et le bien-être des habitants sur l’aménagement et d’aller vers une commune à énergie positive». Enfin, le prochain CA est attendu au tournant: l’été passé, la Cour des comptes a rendu un audit sévère, faisant état «d’une situation de souffrance de collaborateurs» dans l’administration. L’Exécutif a accepté ses recommandations, non sans soutenir qu’il ne se retrouvait pas dans la description d’un climat de travail tendu.