Le Grand Théâtre éblouit la foule des visiteurs

«Alors, ça vous a plu? Vos impôts sont bien investis?» Sur le parvis du Grand Théâtre, le conseiller administratif Rémy Pagani, la poignée de main chaleureuse, salue les très nombreux visiteurs venus investir samedi l’étincelant paquebot de la place Neuve, le temps d’une journée portes ouvertes très fréquentée. Plus de 9000 personnes pour découvrir le bâtiment fraîchement rénové, ses foyers restaurés, ses nouvelles salles de répétition et ses bars au design futuriste! Et plus de 3000 participants en soirée pour un mapping exceptionnel d’une dizaine de minutes sur les façades de la maison lyrique genevoise.

«Whaaah! Trop stylé!» Après avoir réalisé quantité de selfies durant l’après-midi, Emma, 15 ans, reste bouche bée devant le spectacle son et lumière présenté en soirée, et redonné avec succès dimanche. Le dispositif imaginé par l’agenceLe Truc pour célébrer les 140 ans de l’institution genevoise en jette: une cascade d’images donne l’illusion que les murs se déforment, éclatent, ou qu’un nouvel incendie ravage l’intérieur, référence au sinistre de 1951. Guillaume Tell est présent, clin d’œil à l’opéra de Rossini qui inaugura les lieux en 1879. Beethoven pointe le bout de son oreille, Mozart effectue une apparition, et Wagner met tout le monde d’accord sur l’air de La Walkyrie.

Travail d'archéologue

«Il n’y a pas à dire, ils ont fait fort», lâche Patrick, la petite quarantaine, présent lui aussi au mapping et aux portes ouvertes. Samedi, dès 13 h, ce père de famille flanqué de ses deux filles est venu découvrir le résultat des trois années de rénovation. Pendant que ses enfants prennent part à l’atelier maquillage dans le hall, il se fraie un chemin parmi une foule compacte afin de suivre les explications d’Olivier Gurtner. Habituellement responsable des relations publiques, ce dernier joue les guides le temps de ces portes ouvertes. «Un véritable travail d’archéologue a été effectué par différentes entreprises spécialisées», explique le responsable presse, qu’une dame âgée confond avec le directeur du Grand Théâtre.

«À l’entrée, là où on avait un espace très gris, très blanc et un peu triste, on a découvert une salle multicolore, avec du marbre, du plâtre grenat, vert, bordeaux, de très belles couleurs», explique le spécialiste à une assistance composée de gens de toutes générations. Parmi eux, Christine, une habituée des lieux: «Ce qui me frappe, c’est la lumière qui a été créée. Avant, c’était beau, mais tout était terne. C’est comme si un éclairage avait été braqué sur certaines portions du bâtiment. Je suis éblouie.» Au premier étage, dans le triptyque formé par le grand et petit foyer ainsi que la salle du carré d’or, Alain Besse, des ateliers Sinopie, sait trouver les mots qu’il faut pour tenir en haleine son assistance. «On a ravivé certaines couleurs en les lavant, comme vous faites le ménage. Sauf qu’après 140 ans de crasse, ça fait une grosse différence», indique l’homme qui a piloté une grande partie de la restauration. «La fumée des cigarettes ou de l’incendie de 1951, la poussière des chauffages aussi, font que certains bleus ne l’étaient plus du tout. Des tableaux étaient tellement sales qu’il était difficile de s’imaginer leurs motifs.»

Un nouveau théâtre

Cap sur le sous-sol, à la découverte des nouveaux espaces situés sous le boulevard du Théâtre, habituellement fermés au public. Dans ces salles de répétition destinées au ballet, aux figurants et au chœur, un atelier animé par la danseuse brésilienne Fernanda Barbosa invite les gens à effectuer quelques figures chorégraphiques. «À trois, vous projetez vos bras comme ça», indique la jeune femme. «On sent qu’il faudrait être précis. Mais on saute comme des éléphants», s’esclaffe Sylvie, une participante en sueur. Ravie au demeurant par sa journée. «C’est comme si j’avais découvert un nouveau théâtre. Vous pouvez l’écrire: c’était génial.» (TDG)