Le Grand Conseil offre son appui aux journalistes de l'ATS

Tout comme il l’avait fait le 24 novembre pour la Tribune de Genève, le Grand Conseil n’entend pas rester inactif devant la restructuration qui frappe l’Agence télégraphique suisse (ATS) et qui est contestée par ses employés. Vendredi, les députés ont accepté une motion socialiste invitant notamment le gouvernement genevois à intervenir auprès de la direction de l’ATS.

«Le plan de licenciements annoncé au niveau national est catastrophique, a plaidé Romain de Sainte Marie, premier signataire du texte. Ce sont l’équivalent de 36 emplois à plein temps qui seraient supprimés sur un total de 180.» Plusieurs députés ont ensuite rappelé la place particulière de l’ATS dans le paysage de l’information. En résumé: fournir à ses clients (principalement des médias) du contenu vérifié et rédigé de manière totalement neutre sur l’ensemble du territoire.

«L’ATS fournit 200 000 dépêches par an, dont 40% en français et un tiers de traductions, a précisé le Vert Boris Calame. C’est ce traitement large et équilibré qui est menacé par ces coupes.»

Le «oui mais» du PLR

À l’exception de l’UDC, tous les groupes étaient prêts à soutenir le texte. Le PLR entendait toutefois l’étudier rapidement en Commission de l’économie. «Cela nous semble indispensable pour parvenir à une unanimité, ce qui lui donnerait plus de poids, a soutenu Nathalie Fontanet. C’est important car cela touche à notre démocratie et à la qualité de l’information.»

La majorité ne l’a toutefois pas voulu car le temps presse. Elle a au contraire durci la motion en ajoutant, à la demande d’Ensemble à Gauche, un «plein soutien» aux revendications du personnel, et même aux mesures de lutte prises ou qui le seront. Cette version a été adoptée par 55 oui (gauche, MCG et PDC) contre 32 non (UDC et PLR) et 2 abstentions.

88 millions pour Uni Bastions

Lors de sa séance de vendredi, le parlement a également accepté à l’unanimité un crédit de 88 millions pour rénover entièrement Uni Bastions. Le bâtiment universitaire est en effet en état de dégradation avancée. Il est aussi prévu de créer une nouvelle bibliothèque des Lettres et de théologie. Les travaux s’effectueront en plusieurs étapes et s’étaleront jusqu’en 2026. La transformation de l’aile Jura débutera en 2019.

Enfin, c’est massivement que les députés ont accepté, sans débat, une résolution invitant le Conseil d’État à collaborer avec la Ville de Genève afin de réaliser la passerelle piétonne du pont du Mont-Blanc. (TDG)