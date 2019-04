Le Grand Conseil exige un moratoire sur la 5G

Un jour après le Grand Conseil vaudois, le parlement genevois a également démontré sa méfiance envers la prolifération des champs électromagnétiques par les technologies du sans-fil. Une majorité de députés a accepté une motion PDC invitant le Conseil d’État à mettre en place un moratoire concernant l’installation de la 5G sur le territoire, autrement dit de ne pas accepter la pose d’antennes.

Adopté par 58 oui contre 28 non et 1 abstention, le texte est même plus contraignant que celui voté par les Vaudois. Il ne demande en effet pas seulement d’attendre les conclusions de l’étude de l’Office fédéral de l’environnement sur l’impact potentiel sur la santé de cette technologie. Le Grand Conseil parle «d’études scientifiques indépendantes de l’industrie» et entend demander à l’OMS de piloter ces études en lui communiquant cette motion.

Les réticences de Hodgers

Avant le vote, le conseiller d’État Antonio Hodgers a tenté de calmer un peu les ardeurs de la majorité. «Il me semble prématuré de voter sur le siège cette motion, a indiqué le responsable de l’environnement et du logement. Il me semble qu’il faut une approche plus large car les fréquences d’ondes utilisées par la 4G ou la 3G ne sont finalement pas différentes de la 5G. Ce sont des choses qu’il serait intéressant d’étudier en Commission de la santé.»

Et pour montrer qu’on n’était pas dans l’urgence, le magistrat Vert a assuré qu’il n’allait pas se précipiter pour poser des antennes. «Je n’ai de toute façon pas de demandes d’opérateurs sur mon bureau, et la procédure sera longue», a-t-il ajouté.

Sa réaction est donc assez éloignée de celle de sa collègue vaudoise Jacqueline de Quattro, qui avait annoncé aux députés vaudois qu’elle décidait «de suspendre toutes les autorisations qui pourraient être soumises». Il semble de plus que des opérateurs ont déjà formulé des demandes pour le territoire vaudois, contrairement à Genève.

Principe de précaution

Avant lui, le PDC Bertrand Buchs, premier signataire de la motion, a critiqué «l’attitude étrange du Conseil fédéral, qui accorde des concessions à trois opérateurs (ndlr: Swisscom, Sunrise et Salt ) avant même d’avoir en mains les résultats de l’étude sur la nocivité ou non de la 5G de son propre office».

De même que la socialiste Marion Sobanek ou l’écologiste Katia Leonelli, le PDC entend simplement appliquer le principe de précaution «Comme l’ont dit nos voisins vaudois, il est urgent d’attendre», a ajouté la députée Verte.

Le MCG, l’UDC et Ensemble à Gauche (EàG) ont tous suivi le mouvement. Jean Burgermeister (EàG) a même fait passer un ajout à la motion, demandant que ce ne soit pas uniquement l’impact sur la santé des humains qui soit étudié, mais aussi celui sur la faune, et notamment les blattes et les abeilles.

Le PLR freine (un peu)

Seul groupe à avoir manifesté des doutes, le PLR a tenté l’envoi en commission de la motion. «Pourquoi vouloir bloquer?» a questionné Pierre Nicollier. «La 5G utilise la même fréquence que la 4G, étudions cela sérieusement avant de décider.» Mais la majorité voulait trancher tout de suite.

Le député a ensuite déposé un amendement demandant que l’on attende uniquement le rapport de l’Office fédéral de l’environnement avant de lever éventuellement le moratoire. Encore raté. Est-ce par dépit? En tous les cas, ce sont essentiellement les PLR qui ont voté contre la motion.

(TDG)